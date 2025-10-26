紅磡工廈迷你倉藏9000萬元K仔 持護照以色列男涉販毒落網

湛倬鳴相信，行動已成功阻止一批毒品流入市面。

紅磡有迷你倉被用作儲存毒品，一名非華裔男子被捕。警方毒品調查埸前日在馬頭圍道一幢工業大廈，截查一名持護照入境的45歲以色列男子，在其身上檢獲一包重45克的懷疑氯胺酮(K仔)。

暫控兩項販運危險藥物罪

探員隨後在工廈的一個迷你倉，搜獲8箱共重約200公斤的懷疑氯胺酮和磅等工具，毒品市值約9,000萬元。警方以販運危險藥物罪拘捕該名男子，調查相信他負責管倉和派送毒品，稍後會被暫控兩項販運危險藥物罪，案件明日早上提堂。

警方毒品調查科總督察湛倬鳴相信，今次行動已成功阻止一批毒品流入市面，又提醒根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

