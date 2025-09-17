紅磡打金工場遇劫 失5800萬元黃金

富恆工業大廈 打劫

黃金價格近期屢創歷史新高，亦成為賊人覬覦的目標。紅磡一間黃金及珠寶加工工場昨清晨突遭10名賊人闖入，掠去65公斤、總值約5,800萬元的金條、金磚及金粉。職員近中午報警。

案發於昨清晨5時，現場為紅磡鶴園東街1號富恆工業大廈一黃金及珠寶首飾加工工場。現場消息指，47歲女職員與5名友人在工場用膳、休息和聊天，並無留意大門是否有鎖上；期間突然有約10人闖入工場，聲稱打劫，並走進工場專門用作存放黃金的房間，掠走65公斤的金條、金磚及金粉，總值約5,800萬元。另一批賊人則打開工場內夾萬取走約3萬元現金，得手後將所有在場人士趕離單位，再用鐵鏈將工場大門鎖上才逃走。該名職員之後通知公司負責人，點算損失，在事隔6小時、早上約11時22分才報警求助。

大批探員接報到場封鎖現場，並在案發工廈地下保安室翻查閉路電視紀錄，追緝賊人。案件交由西九龍重案組跟進。

