紅磡海名軒13歲男童墮樓亡 身穿校服 現場無檢獲遺書｜Yahoo

男童紅磡墮樓（網上圖片）

【Yahoo 新聞報道】警方周二（2 日）下午5時許接獲報案，紅磡環海街11號海名軒有人墮樓，當場證實死亡，其後證實死者為13歲男童，相信他從上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，案件列作「自殺」。

據了解，死者為 13歲持香港身分證中二男童，居於上址一個單位內，事發時死者身穿校服，沒有鞋及個人物品，閉路電視顯示，死者周二下午約 4 時 45 分從學校返回住所，後便沒有離開過單位。據了解，死者家人當日沒有聽到可疑聲音，亦沒有發生爭執，家中亦沒有人到訪。

據知死者房內沒有發現遺書，死者平日與家人少溝通，沒有透露有學習、欺凌、愛情或家庭煩惱，案件暫時沒有可疑將交由紅磡警區雜項調查隊負責調查。