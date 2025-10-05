紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo

姓韓疑犯。

【17:45 更新報道】

【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方今日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。

西九龍總區刑事總部（行動）警司賈鋪琳指，案發約中午 12 時半，兩名受害人為朋友關係，當時帶同飲品及小食，在海心公園涼亭內的石枱聊天。涼亭內設有數張供人下中國象棋的石枱及石櫈，除兩名受害人外，當時亦有其他市民在場，包括一名約 70 歲長者。

廣告 廣告

疑犯同樣在涼亭內，其間多次望向兩名受害人方向。約半小時後，疑犯突然起身走近二人，從身上取出生果刀施襲。該刀長度不及手掌，襲擊後，疑犯逃走期間將刀棄於海中，並往黃埔方向逃走。

西九龍總區刑事總部（行動）警司賈鋪琳

20 歲男子多達 10 處鎅傷

兩名男子中刀倒地，途人見狀立即報警。救護人員到場將傷者送往伊利沙伯醫院治理。當中 37 歲男子身上有 3 處鎅傷，分別於頸、頭及膊頭；20 歲男子則有多達 10 處鎅傷，分別於頸、胸部、背部及手，二人情況危殆。

警方接報後到場封鎖現場搜證，並派員在海邊尋找棄置兇器，但由於海底泥厚，暫未尋獲。警方指，疑犯案發前一晚已在公園一帶逗留，期間曾在現場休息或睡覺，相信疑犯在案發後為逃避追捕而匿藏，行蹤一度難以掌握。

紅磡海心公園

身高約 1.7 米 常在深水埗及紅磡一帶出沒

初步調查顯示，疑犯與兩名受害人並不相識，現場亦無爭執或結怨情況，三人均無黑社會背景。調查方向包括疑犯是否有精神問題。雖然醫院紀錄中並無其求診資料，但其身邊人士曾提及他出現精神病徵狀，警方正循此方向深入調查，並不排除受害人言談中或曾刺激疑犯情緒。

疑犯為 30 歲中國籍男子，身高約 1.7 米，皮膚較黑，為露宿者，常在深水埗及紅磡一帶出沒。案發時身穿灰色短袖上衣、黑色短褲、灰色波鞋，背着黑灰色背包，最後沿黃埔方向逃去。