紅磡海心公園兩名男子遭人用刀襲擊重傷，其中一人中刀昏迷，警方搜捕施襲者。(有線新聞畫面)

土瓜灣海心公園周六中午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。

【10月5日更新】警方下午在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁，拘捕一名31歲韓姓涉案男露宿者，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。至於遇襲的37歲霍姓男子頸和膊頭有3處𠝹傷、24歲甄姓男子頸、胸、背部和手等有10處𠝹傷，兩人事隔一日仍然留醫，情況危殆。

今日上午時份，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀，西九龍總區重案組正追緝目標兇徒。消息稱，警方初步相信兩名傷者互相認識，但與兇徒不認識，兇徒是海心公園常客，經常在上址流連。案發前霍男和甄男帶備食物到公園進食，未料期間遭兇徒襲擊。由於兩人仍然留醫未能錄取口供，警方正了解案件始末。

已鎖定疑犯

警方西九龍總區刑事總部(行動)警司賈錦琳指出，警方已鎖定疑犯，現正進行搜捕。該疑犯為中國籍本地男子，持香港身份證，30歲，姓韓，是在深水埗、紅磡一帶流連的露宿者。他身高約1.7米，黑皮膚，蓄黑色短髮、留鬚，身穿灰色短袖上衣、黑短褲、灰波褲及孭黑灰色背囊，案發後沿海心公園往黃埔方向逃去。暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到有結怨、爭執。重案組第4B隊高級督察吳彥指，兩名受害人為朋友關係，與兇徒並不認識，案發前30分鐘，他們帶同飲品及小食到海心公園涼亭內聊天，當時二人旁邊有一名70歲街坊，而兇徒則坐在二人附近。

該疑犯常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，兇徒初步沒有黑社會背景，醫院沒有其精神病紀錄，但接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀，過往程中兩名事主是否有與其對話、會否有刺激到兇徒也是調查方向之一。警方呼籲市民，如果曾在昨日身處或經過紅磡海心公園，目擊事發經過，或有任何與此案相關的資料，請立即致電聯絡電話5468 2582，與西九龍東區重案組第4D隊聯絡。市民如發現疑犯行蹤，切勿主動接觸，請立即致電999或上述熱線，交由警方跟進。

【10月4日更新】警方在今午12時半接報，到場發現其中一名傷者頸部流血，其後陷入昏迷。另一人亦倒臥一旁，指被人用刀襲擊。警方正追緝一名涉案人士，暫列襲擊致有人受傷跟進，出動反恐特隊協助搜捕，暫時未有發現，案件列作傷人。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/紅磡海心公園兩男遭割頸命危-警紅磡拘31歲露宿者疑犯/605705?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral