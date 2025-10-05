中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 警紅磡拘31歲露宿者疑犯
土瓜灣海心公園周六中午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。
【10月5日更新】警方下午在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁，拘捕一名31歲韓姓涉案男露宿者，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。至於遇襲的37歲霍姓男子頸和膊頭有3處𠝹傷、24歲甄姓男子頸、胸、背部和手等有10處𠝹傷，兩人事隔一日仍然留醫，情況危殆。
今日上午時份，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀，西九龍總區重案組正追緝目標兇徒。消息稱，警方初步相信兩名傷者互相認識，但與兇徒不認識，兇徒是海心公園常客，經常在上址流連。案發前霍男和甄男帶備食物到公園進食，未料期間遭兇徒襲擊。由於兩人仍然留醫未能錄取口供，警方正了解案件始末。
已鎖定疑犯
警方西九龍總區刑事總部(行動)警司賈錦琳指出，警方已鎖定疑犯，現正進行搜捕。該疑犯為中國籍本地男子，持香港身份證，30歲，姓韓，是在深水埗、紅磡一帶流連的露宿者。他身高約1.7米，黑皮膚，蓄黑色短髮、留鬚，身穿灰色短袖上衣、黑短褲、灰波褲及孭黑灰色背囊，案發後沿海心公園往黃埔方向逃去。暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到有結怨、爭執。重案組第4B隊高級督察吳彥指，兩名受害人為朋友關係，與兇徒並不認識，案發前30分鐘，他們帶同飲品及小食到海心公園涼亭內聊天，當時二人旁邊有一名70歲街坊，而兇徒則坐在二人附近。
該疑犯常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，兇徒初步沒有黑社會背景，醫院沒有其精神病紀錄，但接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀，過往程中兩名事主是否有與其對話、會否有刺激到兇徒也是調查方向之一。警方呼籲市民，如果曾在昨日身處或經過紅磡海心公園，目擊事發經過，或有任何與此案相關的資料，請立即致電聯絡電話5468 2582，與西九龍東區重案組第4D隊聯絡。市民如發現疑犯行蹤，切勿主動接觸，請立即致電999或上述熱線，交由警方跟進。
【10月4日更新】警方在今午12時半接報，到場發現其中一名傷者頸部流血，其後陷入昏迷。另一人亦倒臥一旁，指被人用刀襲擊。警方正追緝一名涉案人士，暫列襲擊致有人受傷跟進，出動反恐特隊協助搜捕，暫時未有發現，案件列作傷人。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/紅磡海心公園兩男遭割頸命危-警紅磡拘31歲露宿者疑犯/605705?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 12 小時前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(何泳薇報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸一人昏迷 消息指疑兇與傷者不認識 常於公園流連｜Yahoo
紅磡海心公園今午（4日）發生襲擊案，兩名男子懷疑遭人用刀襲擊，其中一人頸部流血。兩名傷者送院治理，其中一人昏迷。警方正追緝一名疑犯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(容裕礽報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別24歲及37歲的受害人是朋友，周六中午帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，31歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑犯站起來，手持不大於手掌的生果刀襲擊兩名受害人，事後把生果刀掉落海。據了解，警方周日下午在紅磡碼頭附近的公廁拘捕疑犯。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」警方指，疑犯為露宿者，經常於深水埗及紅磡的公園流連，無證據顯示他有黑社會背景。有街坊表示不擔心公園治安。市民江先生：「見到閒雜人就行遠一點，不會走過去。(會否因擔心而減少來公園)都不會，這裡很熱鬧，從來沒有類似事件發生。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送伊利沙伯醫院治理。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
佐敦道5車相撞一車剷上行人路 多人受傷2人重創
【on.cc東網專訊】佐敦發生交通意外。今午(5日)2時25分，佐敦道近上海街交界，有3輛私家車及2輛巴士發生相撞，其中一輛白色私家車衝向行人路，最少8人受傷，兩人撞飛倒地，有傷者重傷浴血。多輛救護車接報到場，將傷者送院治理，意外原因有待調查。on.cc 東網 ・ 9 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀，停在行人過路處中間，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 7 小時前
土瓜灣海心公園兩男遇襲中刀受傷 送院治理
【Now新聞台】兩名男子中午在土瓜灣海心公園被人用刀襲擊受傷。 警員封鎖現場調查，中午十二時許警方接報，兩名男子在土瓜灣旭日街海心公園涼亭，被一名持刀男子襲擊，兩人身體多處受傷，由救護車送去伊利沙伯醫院，兇徒事後逃去；警方接報到場兜截，暫時未有人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 15 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 16 小時前
中秋｜鴨膶月餅只此一家 青衣大歡喜餅家鐵盒派清 熟客苦等「雙白」出爐｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】明天是中秋佳節，傳統餅舖大歡喜餅家再迎來每年最忙碌的日子。《Yahoo 新聞》日前到餅舖，見大歡喜第二代負責人余潤榮和弟弟余潤宗在廚房內不停手揉饀焗餅。雖是平日上班時間，但顧客絡繹不絕，每位都買 2 個至半打月餅不等，亦有人買餅後專程折返，在門口等候新鮮出爐的雙黃白蓮蓉月餅。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 8 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案
【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案。其中一名61歲男子住薄扶林貝沙灣，上月尾曾到佛山和珠海；另一名24歲男子住柴灣興華二邨，上月尾到過江門。兩人現時住院，情況穩定，他們的家居接觸者正接受醫學監察，現時沒有出現病徵。衞生防護中心認為，兩名患者在外遊期間感染。本港今年累計26宗基孔肯雅熱輸入個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
300公斤江蘇大閘蟹已抵港 商戶稱價格較去年降約一成
【Now新聞台】時隔近九年，再有大閘蟹直接從內地供港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹已經在本港市面出售。有商戶表示，運輸成本減低，大閘蟹價格比去年平約一成。這個眼穴，按一按牠，牠很精靈、眼仔郁郁。這麼生猛的大閘蟹，幾個小時前還在江蘇，身上還掛有正貨標籤。相隔近九年，終於有大閘蟹再次直接從內地進口至香港。九龍城這間食品店率先買入約100斤直送大閘蟹，佔整體大閘蟹貨源，約兩至三成。負責人稱，一直跟大閘蟹養殖場商討，希望逐漸增加直送大閘蟹佔比。食品店負責人陳先生：「很新鮮，兩、三個小時就直達香港，以往經韓國或馬來西亞來港，最少也要四至七日，有時延誤、抽檢，可能要再遲兩日 ，變了整個星期才來到，蟹沒有那麼新鮮。今年零售價比往年起碼便宜10%，如果可以直運下來，可能會下調15%左右。」有市民專程來買直送大閘蟹跟家人做節。孫先生：「因為香港的衞生檢疫，我們非常放心，內地能直接到香港，是通過了好好的檢疫，認真的檢疫，而且是負責任的檢疫，我們吃起來很放心。這個大概有幾百塊錢，很便宜，價格也不高，非常好，我們也非常滿意。」想挑選優質大閘蟹 ，老闆說可以按蟹的眼和腳，有反應即代表「生猛」，還可以反now.com 新聞 ・ 8 小時前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
婉拒《臥虎藏龍》內幕曝！王晶認舒淇為賺錢
[NOWnews今日新聞]女星舒淇擔任導演的電影《女孩》榮獲釜山影展最佳導演獎，不管是身為演員還是導演都大獲成功。而日前香港名導王晶揭露舒淇過往的成名史，提到舒淇曾拒絕演出導演李安的電影《臥虎藏龍》，...今日新聞 娛樂 ・ 2 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前