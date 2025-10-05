中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
紅磡海心公園兩男遭割頸一人昏迷 消息指疑兇與傷者不認識 常於公園流連｜Yahoo
【10 月 6 日17:45 更新報道】
警方今日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。
消息指，警方翻查現場閉路電視，當時兇徒攜刀，有備而來，兩名傷者身邊雖然坐著其他市民，但兇徒繞過其他人，只襲擊兩名傷者，而該兩名傷者互相認識，故初步相信兇徒是針對性施襲，斬人後徒步離開。
警方從現場資料了解，兇徒是海心公園「常客」，不時到公園流連，但兩名傷者並不認識兇徒，當時二人到公園吃自備的食物，豈料遭受襲擊，暫時未知兇徒犯案動機。消息指，疑兇是一名露宿者，案發前曾與公園使用者有爭執。警方正追捕疑兇下落。
案件交由西九龍重案組第四隊接手調查。
原先報道：
【Yahoo 新聞報道】紅磡海心公園今午（4日）發生襲擊案，兩名男子懷疑遭人用刀襲擊，其中一人頸部流血。兩名傷者送院治理，其中一人昏迷。警方正追緝一名疑犯。
今日下午 12 時許，警方接報指，紅磡旭日街海心公園有兩名男子受傷流血，其中一人頸部流血，案件列作傷人案。兩名傷者分別 24 及 37 歲，送伊利沙伯醫院治理。警方正追緝一名年約 30 至 40 歲的男疑犯，案件仍在調查中。
其他人也在看
土瓜灣海心公園兩男遇襲中刀受傷 送院治理
【Now新聞台】兩名男子中午在土瓜灣海心公園被人用刀襲擊受傷。 警員封鎖現場調查，中午十二時許警方接報，兩名男子在土瓜灣旭日街海心公園涼亭，被一名持刀男子襲擊，兩人身體多處受傷，由救護車送去伊利沙伯醫院，兇徒事後逃去；警方接報到場兜截，暫時未有人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(容裕礽報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別24歲及37歲的受害人是朋友，周六中午帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，31歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑犯站起來，手持不大於手掌的生果刀襲擊兩名受害人，事後把生果刀掉落海。據了解，警方周日下午在紅磡碼頭附近的公廁拘捕疑犯。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」警方指，疑犯為露宿者，經常於深水埗及紅磡的公園流連，無證據顯示他有黑社會背景。有街坊表示不擔心公園治安。市民江先生：「見到閒雜人就行遠一點，不會走過去。(會否因擔心而減少來公園)都不會，這裡很熱鬧，從來沒有類似事件發生。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送伊利沙伯醫院治理。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 10 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 3 小時前
海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(何泳薇報道)
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
120公屋長者戶裝感應器 48小時無回應非牟利團體即上門
【on.cc東網專訊】本港不時發生獨居長者命喪單位悲歌，引起社會高度關注。繼房屋署4月試行「住戶大門開關訊息系統」加強監察長者居民外，有社福團體亦試行「物聯網長者住戶大門關閉訊息系統」，在觀塘推出同類計劃，在公屋獨居長者及雙老家庭的住所大門內側，安裝智慧門磁感應on.cc 東網 ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 14 小時前
王毅周二起 出訪意大利及瑞士
【on.cc東網專訊】中國外交部發言人周日（5日）宣布，應意大利和瑞士邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於周二（7日）至下周日（12日）訪問意大利並召開中意政府委員會第12次聯席會議，以及赴瑞士舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。on.cc 東網 ・ 8 小時前
佐敦道5車相撞 至少8人受傷 老翁捱撞浴血倒地
佐敦發生嚴重交通意外，警方今日(5日)下午2時03分接報，指佐敦道有3架私家車及2部巴士，5車相撞，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。從網上影片可見，一輛灰色私家車沿佐敦道往海傍方向行駛，馳至庇利金街時撞到一輛九巴，私家車及後再撞另一巴士，並途至上海街十字路am730 ・ 5 小時前
重遇探訪劏房學生踏紅館舞台 李家超感動、驕傲：改善民生是終極目標
「共創明『Teen』計劃」2022年展開，當時行政長官李家超曾探訪一名住劏房、就讀中二的李靖甫同學，因為參加「共創明『Teen』計劃」後可以進修小提琴。時隔三年，該名中學生已就讀中五，日前在紅館國慶文藝晚會演出，李家超今日(5日)在社交平台上傳與李靖甫再次見面的影片，兩人見面敘舊，期間李靖甫表示，自己每周都有練習小提琴am730 ・ 2 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 13 小時前
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。am730 ・ 1 天前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
Russell力壓群雄勇奪新加坡GP竿位
Russell力壓群雄勇奪新加坡GP竿位Mercedes-Benz AG FP2撞車引發紅旗，週五狀態看似沒有什麼希望爭取竿位的Mercedes AMG車手George Russell，週六的表現猶如改頭換面，不僅於FP3跑出全場第三，落後榜首僅0.049秒，還接著在排位賽中力壓多名更加被看好的強敵，勇奪新加坡GP竿位。而最有希望打敗Russell的Red Bull Racing車手Max Verstappen，則是在眼見已無超前希望的情況下，於Q3第二輪嘗試尾聲放棄努力，明天將與Mercedes車手一起從頭排展開比賽。在決定濱海灣市街賽道51圈比賽起跑順序決勝階段的首輪較量中，早早登場的Russell很快就跑出了強勢的1分29.165秒圈速，儘管在出第17彎的時候右後輪略微擦碰到護牆，但成績仍比他Q2第一的圈速要快上0.4秒。另一位Mercedes車手Andrea Kimi Antonelli的表現也頗為亮眼，但還是慢了隊友有0.4秒之多。而車手積分榜領先者McLaren車隊的Oscar Piastri，雖然比義大利小將快一點，卻還是威脅不了Russell。Verstappen儘管在Racingnet ・ 17 小時前
橋咀洲遊客量增加 政府加強管理、巡查、清潔服務
環境及生態局表示，西貢橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，漁護署、警方和海事處今日展開聯合行動，防止出現任何違法行為，亦已增派人員到橋咀洲巡邏；海事處又增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。局方指，橋咀洲情況已回復正常，聯合行動會在整個黃金周餘下日子繼續。 各部門am730 ・ 3 小時前
消防處嘉許屬員 首頒「境外救援行動獎章」 表揚地震救援隊伍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】消防處今日（ 3 日）在消防及救護學院舉行「處長嘉許狀暨境外救援行動獎章頒授典禮」，表揚在緬甸地震救援行動中表現傑出的屬員。同時，消防處亦首次頒授「境外救援行動獎章」，嘉許參與 2023 年土耳其和今年緬甸地震救援行動的前線及後勤人員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
警方拘捕54歲本地男子 檢獲市值約2000萬元懷疑冰毒
【Now新聞台】警方搗破一個毒品儲存倉，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名54歲本地男子，檢獲約60公斤懷疑冰毒。 檢獲的懷疑冰毒共重60公斤，市值約二千萬港元。本周五晚上，警方在屯門區一個工廠大廈劏房單位外截查一名男子，從他手持的尼龍袋內發現15包、每包一公斤的懷疑冰毒；警方進一步搜查該名男子的毒品儲存倉，再檢獲45包各重一公斤的懷疑冰毒，總重量達60公斤。警方留意今次販毒手法有別於以往常用的私家車或輕型貨車運毒，販毒集團以尼龍袋配合工程車輛作為掩飾。警方以涉嫌「販運危險藥物」將該名男子拘捕，案件於下周一屯門裁判法院提堂。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前