紅磡海心公園兩男遭割頸一人昏迷 消息指疑兇與傷者不認識 常於公園流連｜Yahoo

【10 月 6 日17:45 更新報道】

警方今日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。

消息指，警方翻查現場閉路電視，當時兇徒攜刀，有備而來，兩名傷者身邊雖然坐著其他市民，但兇徒繞過其他人，只襲擊兩名傷者，而該兩名傷者互相認識，故初步相信兇徒是針對性施襲，斬人後徒步離開。

警方從現場資料了解，兇徒是海心公園「常客」，不時到公園流連，但兩名傷者並不認識兇徒，當時二人到公園吃自備的食物，豈料遭受襲擊，暫時未知兇徒犯案動機。消息指，疑兇是一名露宿者，案發前曾與公園使用者有爭執。警方正追捕疑兇下落。

廣告 廣告

案件交由西九龍重案組第四隊接手調查。

原先報道：

【Yahoo 新聞報道】紅磡海心公園今午（4日）發生襲擊案，兩名男子懷疑遭人用刀襲擊，其中一人頸部流血。兩名傷者送院治理，其中一人昏迷。警方正追緝一名疑犯。

今日下午 12 時許，警方接報指，紅磡旭日街海心公園有兩名男子受傷流血，其中一人頸部流血，案件列作傷人案。兩名傷者分別 24 及 37 歲，送伊利沙伯醫院治理。警方正追緝一名年約 30 至 40 歲的男疑犯，案件仍在調查中。