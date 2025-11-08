iHerb雙11優惠全網限時74折
紅磡男子飛墮大廈平台 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】紅磡有人墮樓。今晨(8日)10時50分，一名姓李(62歲)男子，於溫思勞街1號榮豐大樓高處墮下，倒臥平台受傷。消防接報到場拯救，將事主救回地面，男子陷入昏迷，由救護車送院搶救，惜延至上午11時48分傷重死亡。
警員就事件展開調查，在現場未檢獲遺書。據了解，事主疑因受健康問題困擾，由上址走廊位置一躍而下，撞毀一單位冷氣機，跌落平台重傷不治。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
龍蟠苑16歲少女猝亡 原因待查
【on.cc東網專訊】今日(8日)中午12時37分，黃大仙龍蟠苑一單位一名16歲少女，被朋友發現於房間暈倒。救護車到場把她急送聯合醫院搶救，其後被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，少女死因有待驗屍後確定。案件列作「送院時死亡」處理。on.cc 東網 ・ 10 小時前
珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。 人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
沙田坳邨單位傳異味 破門進入揭男子倒斃屋內
【on.cc東網專訊】慈雲山有人倒斃單位內。今日(7日)早上11時03分，沙田坳邨保安員報案，指和田樓一單位傳出異味且無人應門，擔心屋內有人遇險遂報案求助。人員接報到場破門進入，發現一名男子倒臥在內，經檢驗證實已明顯死亡，人員正設法聯絡死者家屬，了解其生前狀況。on.cc 東網 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒遇襲案｜二人涉安排接送被捕 警下午再拘疑犯母涉誤導警務人員｜Yahoo
3 名海關人員昨日（6日）在土瓜灣緝毒期間遇襲，據了解，警方拘捕兩人，涉嫌安排接送案中被追緝的男子；今午再多一名 66 歲女子被捕，據悉為疑犯母親，涉嫌誤導警務人員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
灣仔女途人捱私家車撞 腳傷清醒送院治理
【on.cc東網專訊】灣仔發生交通意外。今日(8日)下午1時29分，一輛私家車由春園街右轉出莊士敦道時，意外撞倒一名過路69歲非華裔女途人，事主倒地擦傷右腳及手掌，姓潘(43歲)司機見狀報案求助。救護車接報到場，將受傷女途人送院治理，潘沒有受傷，在場助查意外經過。on.cc 東網 ・ 9 小時前
港冬日氣球嘉年華來襲！近20個超人氣IP角色陪你過聖誕跨年
由恒生保險冠名贊助的「Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨整個聖誕及新年假期。這場盛大的IP角色慶典匯聚了近20個本地及國際人氣角色，包括加菲貓、海綿寶寶、Peppa Pig、小王子、汪汪隊立大功等,更是亞洲規模最大的同類型活動，籌備時間超過一年。 用手機捕捉虛擬氣球 走遍全城集印換禮物想以最有趣的方式探索香港?「Merry-Go-Around Town」活動讓你透過AR擴增實境技術，在全港9個熱點捕捉巨型IP角色氣球的虛擬身影。只需在現場用手機登入活動網站，跟隨指引拍攝AR照片，就能獲取電子印章。集齊所有9枚印章並回答簡單問題，最有創意的100位參加者更可贏取限定角色襟章套裝！ 如果你喜歡實體收藏，大會特別與香港插畫師協會合作，推出一套16張充滿本地特色的明信片，每套售價$38。你可以走訪Airside、中環街市、圓方、西九文化區、三個天星碼頭等9個熱點收集實體印章，每集齊8個印章就能以$68換購限定襟章及吊牌套裝。 巨型充氣樂園登陸西九 日夜暢玩跳彈滑梯12月6日起，西九藝術公園大草坪將變身成「Merry...men’s Reads ・ 20 小時前
金融網紅周柏賢無牌提供投資意見 被判處監禁6周
金融網紅周柏賢（前名周建希）無牌提供投資建議罪名成立，東區裁判法院今日（7日）判處其監禁6周，其亦須支付證監會的調查費用。 案情指，周柏賢於2021年4月16日至5月14日期間，透過Telegram帳號「Futu大股東」建立並管理群組「Futu真。財自Private Group」，向訂閱者提供證券分析及投資建議。am730 ・ 1 天前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 11 小時前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。 據了解兩人並不認識 警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。am730 ・ 5 小時前
JPEX案｜前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬 再提堂續還押至12月中
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，包括31歲前無綫藝員鄭雋熹昨日首次提堂。鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，該案日今(7日)於東區裁判法院再提訊，控方指案件涉及清洗約1800萬犯罪得益，並與JPEX案件有關，故將申請案件轉介高等法院處理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作am730 ・ 1 天前
蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收資產 包括三具恐龍化石價值逾億 生於福建傳擁多國護照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國當局在一宗追討涉嫌犯罪所得的案件中，沒收新加坡商人蘇炳海名下的多項高值資產，其中包括價值過億港元、距今約 1 億 5 千萬年的侏羅紀恐龍化石，成為案件焦點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
台女走私20公斤液態大麻赴日被捕 10年來最大宗
【on.cc東網專訊】日本關西機場警方周三（5日）宣布逮捕一名台灣女子，她涉嫌走私20公斤液體大麻，在機場被緝毒犬發現。海關指出，今次是關西國際機場過去10年來查獲最大量的液體大麻，暫未明確估算這些大麻的市值。on.cc 東網 ・ 1 天前
JPEX案15人提堂 林作 陳怡等8人轉介高院12月中再訊
JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴包括林作等16人，當中15人昨提堂，涉串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等，是警方首次引用該例檢控。除鄭雋熹，其餘獲准保釋，當中網紅林作及陳怡(陳穎怡)獲准以30萬元現金保釋，期間不得離港，須定期到警署報到。am730 ・ 1 天前
公院殮房遺體存放收費｜ 醫管局：料實際繳費個案少於一成 經濟困難家庭可申請豁免｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】醫管局上周五（10月31日）在憲報公布，明年起公立醫院遺體存放服務實施收費，原方案僅設3日免費期，引起坊間爭議，有業界表示事前未獲諮詢。當局今（8 日）「轉軚」，將免費存放期延長至 28 日，醫管局下午見記者時解釋，收費方案旨在減輕公立醫院殮房使用率長期飽和，相信方案優化後實際需繳費個案少於一成，會設費用減免機制，確保市民不會因為經濟原因而不能為先人處理後事。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
海關關員緝毒期間被斬 3 人送院｜新地相隔 10 年再中標鐵路盤｜袁偉豪張寶兒喜迎「袁氹氹」｜11 月 7 日・Yahoo 早報
土瓜灣道定安大廈昨（6 日）發生持刀傷人案。海關毒品調查科海關人員昨早跟蹤一個涉毒販賣集團，期間發現一名男子在上午 8 時駕車停泊於案發地點附近，並進入大廈五樓一個單位。關員監視至傍晚未見可疑情況，遂派出約 6 至 7 名人員上樓埋伏。當一名男子準備離開單位時，關員立即上前採取行動，成功進入單位。 關員在屋內要求該名男子出示身分證明文件時，有人突然發難，取出一把刀斬向關員，三名關員受傷被迫退出門外。疑犯迅速關上大門並反鎖，再從五樓單位窗戶爬水渠至地面的大廈後門，沿長寧街逃去無蹤。關員報警，警員到場撞開上址大門，發現疑犯已逃之夭夭。事件中 2 名關員手臂及腳受傷，另有一人在行動期間腳部受傷，三人送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 9 小時前
公院殮房免費存放期 由3天延長至28天 盧寵茂：非為增收入 冀減輕殮房壓力
【Now新聞台】明年一月開始實施公立醫院殮房新收費，當局考慮市民及業界意見後，將遺體免費存放期由3天延長至28天，預計約少於一成遺體存放要付費，希望死者家屬盡早處理身後事，減輕殮房壓力。公立醫院殮房明年一月一日起，由免費改為按日收費。醫管局行政總裁李夏茵稱，收費是參考殮房使用情況及市場價格而釐定，近日聆聽了業界及不同持分者意見後，決定將遺體免費存放期由原定3天延長至28天。醫管局行政總裁李夏茵：「95%的遺體其實醫生都會在三天內發出死亡證，亦可在讓在世的家人處理殮葬的情況，但是我們近來聽到很多不同社會聲音及關注，特別談及收費的步伐和幅度，我們亦很希望從善如流，大家都同意我們要尊重先人，入土為安是一個重要因素，還有大家都不希望遺體要共用同一個屍格，都不想這些情況出現。」經調整後的新收費，除了將免費存放遺體的日子延長外，亦更改由第29日起，即是第五星期每日要支付200元，而第36日起即是第六星期，每日則要支付550元。盧寵茂強調，要付費不是為了增加收入，而是希望市民盡早處理先人身後事，減輕殮房壓力，對於有意見認為排期等火化服務需時，他稱食環署已承諾15日內處理火化安排，加上發出死亡證時間，相信大部分個案三星期可處理。醫務衞生局局長盧寵茂：「如果不是很揀擇，其實一定可以在食環署取得有火化的時段，但是考慮有個別家屬對先人要選擇時間、地點等，可能就要家屬自行考慮，醫院不是一個長期存放遺體地方，遺體在冷凍情況下，三個星期其實已經出現了做不到完全防腐作用，會出現腐化情況，如果去到四星期，已經非常盡的，我們看到可能會影響容貌。」醫管局稱，現時遺體儲存時間中位數約三個星期，估計約一成個案可獲豁免，最後少於一成個案要付費，政府會向有經濟困難或特殊情況家庭提供費用減免或豁免。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
男子被控土瓜灣一大廈盜竊9張李慧琼海報 准保釋候訊
45 歲男子涉於土瓜灣益豐大廈大堂偷竊 9 張屬於全國人大常委、九龍中立法會議員李慧琼的海報，被控盜竊罪，案件周五（7 日）於九龍城裁判法院首提堂。案件押後至 12 月 12 日再訊，被告獲准以 300 元保釋。法庭線 ・ 1 天前
公立醫院殮房明年按日收費 盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂今日指，考慮市民意見後，決定將遺體免費存放期，由首3日延長到28日。 盧寵茂指現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，am730 ・ 8 小時前