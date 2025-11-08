紅磡男子飛墮大廈平台 昏迷送院不治

【Now新聞台】明年一月開始實施公立醫院殮房新收費，當局考慮市民及業界意見後，將遺體免費存放期由3天延長至28天，預計約少於一成遺體存放要付費，希望死者家屬盡早處理身後事，減輕殮房壓力。公立醫院殮房明年一月一日起，由免費改為按日收費。醫管局行政總裁李夏茵稱，收費是參考殮房使用情況及市場價格而釐定，近日聆聽了業界及不同持分者意見後，決定將遺體免費存放期由原定3天延長至28天。醫管局行政總裁李夏茵：「95%的遺體其實醫生都會在三天內發出死亡證，亦可在讓在世的家人處理殮葬的情況，但是我們近來聽到很多不同社會聲音及關注，特別談及收費的步伐和幅度，我們亦很希望從善如流，大家都同意我們要尊重先人，入土為安是一個重要因素，還有大家都不希望遺體要共用同一個屍格，都不想這些情況出現。」經調整後的新收費，除了將免費存放遺體的日子延長外，亦更改由第29日起，即是第五星期每日要支付200元，而第36日起即是第六星期，每日則要支付550元。盧寵茂強調，要付費不是為了增加收入，而是希望市民盡早處理先人身後事，減輕殮房壓力，對於有意見認為排期等火化服務需時，他稱食環署已承諾15日內處理火化安排，加上發出死亡證時間，相信大部分個案三星期可處理。醫務衞生局局長盧寵茂：「如果不是很揀擇，其實一定可以在食環署取得有火化的時段，但是考慮有個別家屬對先人要選擇時間、地點等，可能就要家屬自行考慮，醫院不是一個長期存放遺體地方，遺體在冷凍情況下，三個星期其實已經出現了做不到完全防腐作用，會出現腐化情況，如果去到四星期，已經非常盡的，我們看到可能會影響容貌。」醫管局稱，現時遺體儲存時間中位數約三個星期，估計約一成個案可獲豁免，最後少於一成個案要付費，政府會向有經濟困難或特殊情況家庭提供費用減免或豁免。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 8 小時前