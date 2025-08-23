紅磡的士剷行人路釀一傷

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
黃大仙酒樓男職員被人持刀襲擊 女疑兇被捕
黃大仙發生傷人案，一名43歲男子被人持刀襲擊，警方拘捕涉嫌傷人的44歲女子。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名女子以長約一呎的魚生刀襲擊，男子頸、肚及面部受傷，需要送院急救。該名女子之後逃去。警員其後在沙田坳道近竹園邨一個迴旋處尋獲涉案女子，她手部受傷，同樣需要送院治理。 警方初步調查相信，兩人曾因感情及金錢問題爭執，涉案女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。香港電台-港聞 ・ 10 小時前
長沙灣海達邨海榮樓火警 一名女子死亡
長沙灣海達邨海榮樓火警，一名女子死亡，警方正調查起火原因。香港電台-港聞 ・ 21 小時前
黃大仙有酒樓男職員疑被女子以刀襲擊後一度昏迷 涉案女子被捕
黃大仙發生傷人案，一名酒樓男職員懷疑被一名女子以水果刀襲擊，男子腹部流血，女子左手受輕傷，兩人送院治理，女子涉嫌傷人被捕。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名年約40歲女子以利刀襲擊，腹部流血，一度昏迷。救援人員到場，將傷者送往伊利沙伯醫院搶救。 涉案女子一度逃去，警員在附近搜索，最後於沙田坳道迴旋處附近尋獲她，該名女子左手受輕傷，同樣送往伊利沙伯醫院治理。案件仍在調查中。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 18 小時前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 13 小時前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 10 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
以軍襲也門胡塞武裝軍事目標 包括發電廠及燃料儲存基地
以色列國防軍表示，以軍攻擊也門胡塞武裝在首都薩那地區的軍事目標。也門胡塞武裝確認薩那遭受空襲。新華社引述當地醫療部門消息人士，初步統計以軍空襲造成最少2人死亡，5人受傷。 以軍聲明指攻擊目標包括總統府所在的軍事基地、發電廠及燃料儲存基地，有關設施被用於胡塞武裝的軍事活動，今次行動是為了回應胡塞武裝對以色列及以色列平民的反覆襲擊，包括最近向以色列領土發射的地對地導彈及出動的無人機，強調以軍將堅決反擊胡塞武裝對以色列持續不斷的襲擊，決心繼續在必要時消除以色列平民面對的任何威脅。 也門胡塞武裝控制的電視台報道，薩那多個地點遇襲，包括石油公司及發電站，分布在市中心、南部及西南部。胡塞武裝一名軍官說，防空部隊成功阻截大多數參與侵略的以色列戰機，迫使對方撤離。香港電台-國際 ・ 5 小時前
北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治
【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名約70歲老翁燒傷，送院後不治。 事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。下午約四時消防接報，北角英皇道美都大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，坐在地上等候分流。消防其後在一個單位發現約70歲男子嚴重燒傷昏迷，送到律敦治醫院後證實不治。另有一名女子懷疑吸入濃煙，不適送院。消防封鎖大廈調查，關愛隊開放辦事處讓受影響居民等候大廈解封，有人憶述事發時爬竹棚逃生。李先生：「一打開逃生門，通道已全部黑煙，甚麼都看不到，連門都看不到，所以回去住宅單位就用濕毛巾封住門縫，以免煙湧進來，我老婆就在窗邊叫救命，上面剛好有兩位搭棚師傅工作，他看到我們就第一時間幫助我們，拆開窗花救我們上頂樓。」林女士：「把門打開想逃出來，煙就很大，我人就看不到，迷迷糊糊站著想按電梯，想去後樓梯，但出不去，關了門就想著等死了，沒辦法，消防之後敲門就把我救出來，用面罩給我罩著。」受火警影響，英皇道部分路段一度全線封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
冒牌水詐騙政府案 | 李家超批物流署把關不力 大為失望
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府事件，行政長官李家超批評物流署把關不力，感到大為失望，認同財庫局局長許正宇的處理方法。李家超：「我非常關注這次物流署把關不力，雖然中標的公司是提供虛假資料 ，但事情發生在一個每天都做採購的專職部門，我大為失望。第二，我們要做的事，要盡快查找不足，改善制度和程序上的任何漏洞，防止再發生。如果涉及人為因素包括疏忽，會按公務員有關管理規則，嚴肅公正處理。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
天氣｜天文台下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號 本周中後期有驟雨雷暴
隨着劍魚進一步遠離本港，天文台表示，會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。受中國東南部的一道高壓脊及劍魚的共同影響，本港初時離岸及高地間中吹強風，預料今日(24日）有幾陣狂風驟雨及雷暴。am730 ・ 19 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 18 小時前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 17 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 22 小時前
車Cam直擊｜農曆七月怪事多 雲景道驚現長髮白衣女？網民：好恐怖
踏入農曆七月，怪事特別多？近日網上流傳一條車cam片段，一輛私家車在雲景道行駛期間，一名身穿白衣兼披頭散髮的「女子」，站在路中間，並如踏着如喪屍般的步伐走近私家車，其後從私家車身邊離去，場面十分嚇人。由於踏入農曆七月，這個場面又令人多幾分幻想。am730 ・ 18 小時前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
跨部門打擊九龍城「學神」違例 發10告票及2傳票
【on.cc東網專訊】九龍城區警員聯同運輸署人員於本月18日至22日，在區內展開代號為「黑角」的跨部門聯合行動，打擊與「違規學習駕駛」相關的違法行為。行動期間，人員共發出10張定額罰款通知及2張傳票，針對違規駕駛的導師和學員。違規行為主要包括在非學習駕駛時間進行on.cc 東網 ・ 1 天前