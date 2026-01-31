紅磡一艘遊艇昨晚有私人派對，播放的音樂連附近高層單位的居民亦清楚聽到(Threads影片截圖)

開派對亦需注意音量，切勿騷擾他人。紅磡一艘遊艇昨晚有私人派對，播放的音樂連附近高層單位的居民亦清楚聽到。水警隨即到場制止，船上負責人才關掉音響系統。

有市民昨晚在社交平台Threads上載影片，指：「無病下嗎，嘈到屋企住30幾樓都聽到」。即使網民在遠處拍攝海中的遊艇，仍能聽到船上正播放被改編成強勁節拍的《童話》等歌曲，還拍攝到船上有人跳舞。該名網民指：「其實每個月都有依啲，只不過好少係大聲到集體報警。平時忍忍就算，但堆人越來越離譜。其實係有無必要咁缺德，播咁大聲。品味唔同無得講，聲線滋擾就好攞命！」

據了解逾10人報案

水警輪隨後到場，開咪警告遊艇上的人士影響到他人，指示船上負責人立即降低音量，同時要求對方到船尾向警員解釋。據了解，警方昨晚近10時接獲逾10人報案，指紅磡海逸道8號對開一艘遊艇進行私人派對，船上當時大約有20人，水警到場要求對方降低音量，案件列作「噪音投訴」處理。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007967/紅磡船p晚上勁歌熱舞-街坊住30幾樓清楚聽到音樂-水警到場喝止-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral