紅磡都會海逸酒店自助餐第二位$11優惠！人均$293起食芒果拿破崙、薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹

位於紅磡的都會海逸酒店在Klook推出自助餐優惠，國際美食自助午餐第二位只需加$11，人均$293起，即可任食即開生蠔、雪花蟹腳、芒果拿破崙等國際美饌；至於【蟹香凝珍】冬日自助晚餐同樣都有第二位$11優惠，人均低至$467，即可品嚐薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹、燒松葉蟹肉伴甜蕃薯等暖心蟹饗，一眾蟹控及海鮮控不能錯過！立即睇下文了解詳情啦！

紅磡都會海逸酒店西餐廳推自助午餐

位於紅磡都會海逸酒店的西餐廳推出雙11自助餐優惠，首先是國際美食自助午餐，為食客帶來世界各地特色美饌！必食精選包括鮮甜味美的即開生蠔、雪花蟹腳、海鮮拼盤、雜錦刺身等，當然不少得滋味熱葷、芝士拼盤，以及多款精緻甜品，如大受歡迎的芒果拿破崙、即製班戟等，性價比甚高！

【第2位+$11】自助午餐丨無限暢飲汽水（12:00 - 14:30）

優惠價：$585起/2位（ 原價：$1,052起/2位 ）

即開生蠔

新鮮刺身

全新推出【蟹香凝珍】冬日自助晚餐

至於【蟹香凝珍】冬日自助晚餐則主打秋冬蟹宴，以精選松葉蟹及麵包蟹入饌，融合中式及亞洲風味！推介香氣撲鼻的薑蔥松葉蟹腳，菜式以薑蔥提鮮，令人食指大動；泰式羅勒葉炒麵包蟹則蟹肉飽滿多汁；燒松葉蟹肉伴甜蕃薯，鮮美與甘甜完美結合；港式經典避風塘炒麵包蟹的蒜香微辣，令人回味無窮，喜歡食蟹及海鮮人士不能錯過！

【第2位+$11】自助晚餐丨無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水（18:30 - 22:00）

優惠價：$933起/2位（ 原價：$1,690起/2位 ）

蟹迷不能錯過

蟹腳

燒肉

都會海逸酒店 Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 (地圖)

想知最新飲食資訊？

更多優惠資訊推介

