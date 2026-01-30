紅磡黃埔有士多被指惡待店貓 屢將貓困籠及綁購物籃放街邊沒理會

【動物專訊】紅磡一間士多被不只一名市民批評以惡劣方式養貓，包括將一隻幼貓困籠放置在店外近坑渠邊多日，有市民發現籠內的水碗十分骯髒污濁而沒人更換，今早另一街坊發現該店竟將一隻幼貓綁在購物籃放於店外，貓貓又凍又驚不停喊叫，街坊向店員查問時，對方竟稱因一個人開店沒空處理。

熱心市民Cheronna昨晚在紅磡保其利街與黃埔街發現一間士多，用籠困了一隻小貓在店外近坑渠邊多日，她在現場所見，小貓被困在狹小的籠內，籠內放了非常污濁的水，亦放有貓糧。

她指有市民說貓貓已被困多日。Cheronna向店內職員查詢，對方只淡淡說老闆不在，店員不願換水。另有知情人士向她指，店內尚有一隻貓，同樣居住在不理想環境。

她本身也有養動物，認為一隻貓Bb被困在狡小地方，又沒有活動空間，所提供的食水又非常不潔，貓主這樣養貓是非常不理想。她昨晚已向毛守救援求助。

另有市民今日在「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」Facebook群組發帖，指今早8時許經過該店舖，聽到貓貓不停大叫，發現一隻幼貓被人綁在購物籃，籃子內部是店鋪商品但上面有糞便，指在寒冷天氣下幼貓在外又凍又驚，後肢顫抖，令人心疼。

她在帖中表示曾向職員查問，對方竟指自己一個人開店忙不過來，因此把他放在一旁，又指貓貓整晚在店內得亂七八糟。

貓貓喊叫，據知已經放置了多天。

熱心市民昨晚見到貓貓被該店困籠放於坑渠邊。

水碗極骯髒污濁。

今早有市民發現該店將貓綁在購物籃放於街邊。

貓貓不斷抖震又凍又驚。

