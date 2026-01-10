紅磡點心舖炸爐搶火 兩名職員受傷

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
其他人也在看
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
英超話題 ｜兩黃一紅 懷斯「停賽」半年
阿仙奴球星懷斯（Declan Rice）被判「停賽」半年，即時生效。到底發生咩事？Yahoo 體育 ・ 14 小時前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上瘋傳陳志雲回歸娘家 遭TVB否認：未有機會與這位前輩聯絡
TVB總經理（節目內容營運）曾志偉之前在《萬千星輝頒獎典禮2025》中宣布轉任顧問，坊間一直推測誰會接手其職務。事有湊巧...Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 23 小時前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容
張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）
Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。 雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。 特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。 在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝食尚玩家 ・ 1 天前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 1 天前
堅尼：賀維冷靜啱教紅魔
阿摩廉被解僱，蘇斯克查、雲尼斯達萊和卡域克隨即成為出任曼聯臨時領隊的熱門人選，被問到蘇B是否合適時，堅尼說：「你可向我擲出20個名字，但我仍會同樣地說，無論哪人到來，我也會祝其好運，蘇斯克查是否正確答案？不知道，如只執教到球季結束，我認為蘇斯克查是沒有問題，但我會否視蘇斯克查是未來4到5年帶領曼聯重返爭冠行列的人選，那大概不是。」堅尼繼而道出其心目中的紅魔主帥人選：「我會選擇艾迪賀維（Eddie Howe），我喜歡他，也欣賞他的管理方式。他領軍踢過很多比賽，當他的球隊在狀態時，他們就會交出好表現，我知道不是所有人都喜歡他，他將會備受批評，但我很欣賞他在紐卡素和般尼茅夫的表現，他已領軍踢過700到800場比賽，仍然年輕，我喜歡他的沉著冷靜，我認為曼聯有時正需要這種冷靜。」「我們已見識過前數任領隊，我喜歡有激情的人，很明顯，我也是個情感豐富的人，但我認為基於賀維的冷靜及其在紐卡素所做到的事情，包括幾次躋身歐聯和上季捧走英聯盃，我樂於見他到來接掌曼聯。」堅尼補充。阿摩廉被解僱，蘇斯克查、雲尼斯達萊和卡域克隨即成為出任曼聯臨時領隊的熱門人選，被問到蘇B是否合適時，堅尼說：「你可向我擲出20個名now.com 體育 ・ 11 小時前