初二煙花2026｜都會海逸「千鶴」推煙花匯演御膳 歎銀鱈魚西京燒、鐵板燒A5和牛厚燒配柚子胡椒（附買2送1日式放題）

位於紅磡都會海逸酒店的「千鶴日本料理」由即日起推出多項日式放題優惠，最觸目的定必是大年初二限定的「煙花映月御膳」，人均只需$988即可在璀璨花火陪襯下享用銀鱈魚西京燒、A5和牛等美食！另外，餐廳同時推出「刺身及鐵板燒日式放題晚餐」買二送一優惠，折後人均$736起連氣泡酒一支，即可大食特食各款壽司、鐵板燒、主菜、炸物、燒物等，款款精彩！此外還有情人節浪漫套餐及低至7折的半放題早午餐，無論是新春開運還是情侶慶祝都極具誠意，立即睇下文了解內容啦！

>> 紅磡都會海逸酒店千鶴日本料理套餐優惠 <<

大年初二限定「煙花映月御膳」 戶外露天花園觀賞震撼煙花

今年大年初二，千鶴特別呈獻「煙花映月御膳」！大廚嚴選上乘食材，精心設計出融合匠心與節慶氣氛的菜式，主菜包括外焦裡嫩的銀鱈魚西京燒，以及油花豐富的鐵板燒 A5 和牛厚燒配柚子胡椒。最吸引的是，惠顧首輪及次輪御膳的賓客，均可親臨酒店景致開揚的 The Patio 戶外露天花園，在維港上空欣賞晚上綻放的璀璨煙花，為新一年締造難忘的夜晚。

【低至83折】千鶴大年初二煙花匯演御膳（首輪 17:30 - 19:30；次輪 19:45 - 22:00）

優惠價：$988/位

鐵板燒波士頓龍蝦

刺身鐵板燒日式放題買二送一 任食A3和牛及鵝肝

另外，餐廳推出「目仁奈刺身鐵板燒 A3 和牛日式放題晚餐」買二送一優惠，更額外送一支氣泡酒，刺身區包括鮮甜肥美的目仁奈、拖羅、油甘魚等，每位更奉送赤身吞拿魚刺身！除了必食的 A3 和牛薄／厚燒外，更有任食鵝肝、炸物及燒物；主食則有蟹味噌和牛炒飯、海鮮炒麵等；而甜品則有鯛魚燒、馬卡龍、抹茶蕨餅等，喜歡日本美食的不能錯過！

【買2送1】千鶴刺身及鐵板燒日式放題晚餐 連一支氣泡酒（用餐時段：18:00 - 21:30）

優惠價：$2,208起/3位（原價：$2,880起/3位）

鐵板燒

和牛

鮑魚

情人節浪漫晚宴及半放題早午餐 品嚐 A5 和牛及龍蝦

除了新春優惠，千鶴亦提早為情人節準備了浪漫驚喜。情人節日式晚宴人均 $1,094 起，即可歎盡波士頓龍蝦、鵝肝配青蘋果藍莓醬及 A5 和牛厚燒。若只打算輕鬆慶祝，情人節午餐人均只需 $594，同樣能品嚐 A5 和牛與拖羅。

此外，週末亦有「鐵板燒帆立貝半放題早午餐」，食客可任食廣島牡蠣、鵝肝及甘鯛等鐵板主菜。多款選擇性價比極高，記得約心愛的人提前預訂啦！

【低至7折】千鶴鐵板燒半放題早午餐（用餐時段：11:30-15:30）

優惠價：$658起/位（原價：$860起/位）

情人節午餐

優惠價：$1,188起/2位（原價：$1,288起/2位）

情人節日式晚宴（用餐時段：18:00 - 22:30）

優惠價：$2,188起/2位（原價：$2,288起/2位）

日式放題

都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis 千鶴日本料理 Senzuru

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓 (地圖)

