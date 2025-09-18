紅磡 5,900 萬元黃金劫案拘 7 人｜輝達入股英特爾股價一度暴漲｜向太爆劉德華瀕臨破產內情｜9 月 18 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 18 日（星期四）。本港今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，早上短暫時間有陽光，氣溫 27 至 32 度；明日轉吹北至西北風，風勢逐漸增強。最高紫外線指數約 6（高）。熱帶氣旋「米娜」今明靠近廣東東部沿岸並增強，週末間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪；下週初短暫好轉且酷熱，中期或再受另一熱帶氣旋影響，天氣顯著轉壞。

【今日重點新聞】

紅磡 5,900 萬元黃金劫案｜疑打金工場老闆扮搬運掠拍檔巨財 警起回全數賊贓 7 人落網｜獨家消息｜Yahoo

【Yahoo 新聞】金價昨日一度升破每両 3,700 美元創新高之際，紅磡鶴園東街一間打金工場凌晨遭「內鬼」連同 16 名同伙假扮搬運，取走約 60 多公斤、市值約 5,900 萬元的金粉與金粒，另有現金 2 萬元不翼而飛。工場員工因見有熟人帶隊誤以為運貨，未有阻止。警方其後起回全部賊贓，暫拘 7 人，疑似主腦為工場合夥人仍在逃。

六四政治犯唐元雋涉當中國間諜 協助監控異見者 在美認罪可囚 5 年｜Yahoo

【Yahoo 新聞】美國司法部指，唐元雋在 2018 至 2023 年間按中國國家安全部指示收集在美異見人士資料，並協助滲透聊天群組；他曾在澳門及內地與國安人員面談、接受測謊，並允許在其手機安裝程式以即時傳輸相片及資訊；案件將於 1 月 29 日宣判，最高可判囚 5 年。

食水現黑點 馬鞍山錦駿苑爆皇后山邨翻版 居民：洗手都唔敢 水務署：已提升水管濾網︱Yahoo

【Yahoo 新聞】錦駿苑有住戶稱食水現黑色雜質，花灑濾芯一日變全黑。水務署解釋， 9 月 12 日供水調度期間揚起配水庫沉積物，瀝青微粒流入屋苑內部系統；已提升 C、D、E 座濾網至可截停直徑 0.1 毫米或以上粒子，並派員協助清洗水錶。截至今日中午接獲 6 宗個案，昨日為 30 宗；房屋署指內部供水系統無使用瀝青物料。

何小姐的形容花灑濾芯僅使用一日即「黑過墨斗」，攝於9月16日。（受訪者提供圖片）

【今日重點財經新聞】

輝達合作消息帶動！英特爾盤前股價一度暴漲逾 30%

【鉅亨網】輝達（NVDA）宣布以 50 億美元（約 390 億元）入股英特爾（INTC），價格為每股 23.28 美元，雙方將在資料中心與 PC 產品合作。消息刺激英特爾盤前一度飆逾 30%，輝達盤前亦小升約 3%。兩家公司行政總裁預定美東時間今日下午聯合說明細節。

英國樓市每年 53 萬宗交易告吹 拖累經濟損失 15 億鎊

【Yahoo 財經】桑坦德銀行報告指，英格蘭及威爾斯每年逾 53 萬宗樓宇交易失敗，買家於律師費、按揭申請等無法追回的開支損失約 5.6 億英鎊，連同生產力下降、精神健康等間接損失 9.5 億英鎊，合計每年拖累經濟至少 15 億英鎊。約 23% 受訪者遇過「斷鏈」，平均每宗失敗損失約 1,240 英鎊。

減息時代開啟錢何處去？ 7 大資產部署全拆解｜財經百科

【am730】美聯儲本次減息 0.25 厘，且多數官員預期年內或再減息兩次，年底利率區間或至 3.75 至 3.50 厘。專題整理在新一輪寬鬆周期下的資產部署思路，並引述本地樓價指數走勢與政策變化，分析減息對樓市與資金流向的潛在影響。

【今日重點娛樂新聞】

向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你

【Yahoo 娛樂圈】向華強太太陳嵐分享與劉德華過往，指其 1990 年代多次投資電影失利、累計虧損逾 4,000 萬元，曾向友人借款渡過難關；她稱當時選擇借出資金且未立欠條，待劉德華以拍戲慢慢歸還，形容「愛你變成害你」的掙扎。

《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉

【Yahoo 娛樂圈】節目完結後，李芷晴在社交平台直言「依然相信愛情」、更了解自己，惟遭粗口辱罵；她其後大方回應並獲涉事網民道歉，展現正面態度。

阿 Mo 醫療費用傳隱憂 女友 So Ching 自爆半年無嚟 M「身體不斷響警號」

【Yahoo 娛樂圈】MIRROR 紅館事故後，舞者李啟言（阿 Mo）仍持續治療。其父近日代禱信提及資源壓力與承諾疑慮；經理人公司回應已提供 1,000 萬元支持並持續承擔相關開支與溝通。So Ching 轉發貼文並吐露長期情緒與身心疲累。