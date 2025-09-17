紅磡 5,900 萬元黃金劫案驚人內情 疑打金工場老闆扮搬運掠奪拍檔巨財｜獨家消息｜Yahoo

警方封鎖涉案的打金工場調查。（now 新聞台截圖）

【Yahoo 新聞報道】金價近期急升，昨日（17 日）一度升破每両 3,700 美元創新高，紅磡亦在昨日發生巨額劫案。17 名匪徒在打金工場劫走市值 5,900 萬元的黃金，包括金粉和金粒。《Yahoo 新聞》接獲消息，劫案有驚人內情，疑為工場一名合夥人作主腦，親率 16 名大漢假裝運貨，劫走生意拍檔巨財。

涉案地點為紅磡鶴園東街富恆工業大廈內一個打金工場。據《Yahoo 新聞》了解，該工場共有 3 名合夥人，其中一名合夥人近日從金行接收一批黃金，市值約 5,900 萬元，並運送到工場進行熔金工序。有人疑得知工場內藏巨富，因而起貪念，決定挺而走險，組織另外 16 名大漢，於凌晨時分進入工場，將已熔為金粉和金粒的巨財全數取走，共重 60 多公斤。全部人沒有蒙面，亦沒有武器。

期間工場內另有數名員工及朋友，在上址用膳及休息，他們目睹多名大漢前來搬運金粉和金粒，但因為見有熟人率領，以為是搬運貨物，故沒有反抗。及後有人要求他們離開工場，並鎖上大門，又取走閉路電視紀錄檔。

事後有員工聯絡工場另一名合夥人，表示所有金粉和金粒已被搬走，該合夥人大驚，始揭發事件，惟疑匪已分別駕駛三輛汽車逃去。經該合夥人點算，被掠奪的黃金市值約 5,900 萬元，放在工場內的 2 萬元現金亦不翼而飛。

消息指，案件由警方西九龍總區重案組接手調查，通宵全力搜捕在逃疑犯。