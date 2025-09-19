小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
紅磡 5,900 萬元黃金劫案｜疑打金工場老闆扮搬運掠拍檔巨財 警起回全數賊贓 14 人落網包括主腦｜獨家消息｜Yahoo
金價近期急升，黃金成為搶手貨，紅磡一宗打金工場劫案亦成為焦點。
（9 月 19 日 14：00 更新）
【Yahoo 新聞報道】金價近期急升，周三（17 日）一度升破每両 3,700 美元創新高，紅磡亦在同日發生巨額劫案。17 名匪徒在打金工場劫走市值 5,900 萬元的黃金，包括金粉和金粒。《Yahoo 新聞》接獲消息，劫案有驚人內情，疑為工場一名合夥人作主腦，親率 16 名大漢假裝運貨，劫走生意拍檔巨財。
最新消息指，劫金案主腦今（19 日）落網，目前共有 14 人被捕。
警方昨（18 日）已將市值 5900 萬元的賊贓全數起回，惟主腦在逃，警方正追捕其餘涉案人士。
警方昨交代案情時指，被捕人士包括 12 男 1 女，部份人有黑社會背景，12 名男子涉盜竊罪，1 名女子涉協助匿藏丈夫行蹤。警方指，17 名人士有 16 名人士是「撐場」，主腦則將黃金帶走，事件涉及合伙人商業糾紛，主腦仍然在逃。
將已熔為金粉和金粒全數取走
涉案地點為紅磡鶴園東街富恆工業大廈內一個打金工場。據《Yahoo 新聞》了解，該工場共有 3 名合夥人，其中一名合夥人近日從金行接收一批黃金，市值約 5,900 萬元，並運送到工場進行熔金工序。有人疑得知工場內藏巨富，因而起貪念，決定挺而走險，組織另外 16 名大漢，於凌晨時分進入工場，將已熔為金粉和金粒的巨財全數取走，共重 60 多公斤。全部人沒有蒙面，亦沒有武器。
期間工場內另有數名員工及朋友，在上址用膳及休息，他們目睹多名大漢前來搬運金粉和金粒，但因為見有熟人率領，以為是搬運貨物，故沒有反抗。及後有人要求他們離開工場，並鎖上大門，又取走閉路電視紀錄檔。
事後有員工聯絡工場另一名合夥人，表示所有金粉和金粒已被搬走，該合夥人大驚，始揭發事件，惟疑匪已分別駕駛三輛汽車逃去。經該合夥人點算，被掠奪的黃金市值約 5,900 萬元，放在工場內的 2 萬元現金亦不翼而飛。案件由警方西九龍總區重案組接手調查。
