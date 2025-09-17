一號戒備信號於周四維持
紅磡 5,900 萬元黃金劫案｜疑打金工場老闆扮搬運掠拍檔巨財 警起回全數賊贓7人落網｜獨家消息｜Yahoo
金價近期急升，黃金成為搶手貨，紅磡一宗打金工場劫案亦成為焦點。
（9 月 18 日 14:40 更新）
【Yahoo 新聞報道】金價近期急升，昨日（17 日）一度升破每両 3,700 美元創新高，紅磡亦在昨日發生巨額劫案。17 名匪徒在打金工場劫走市值 5,900 萬元的黃金，包括金粉和金粒。《Yahoo 新聞》接獲消息，劫案有驚人內情，疑為工場一名合夥人作主腦，親率 16 名大漢假裝運貨，劫走生意拍檔巨財。
據了解，警方今（18 日）已將市值5900萬元的賊贓全數起回，暫時有7人落網，惟主腦在逃，警方正全力追捕其餘涉案人士。
涉案地點為紅磡鶴園東街富恆工業大廈內一個打金工場。據《Yahoo 新聞》了解，該工場共有 3 名合夥人，其中一名合夥人近日從金行接收一批黃金，市值約 5,900 萬元，並運送到工場進行熔金工序。有人疑得知工場內藏巨富，因而起貪念，決定挺而走險，組織另外 16 名大漢，於凌晨時分進入工場，將已熔為金粉和金粒的巨財全數取走，共重 60 多公斤。全部人沒有蒙面，亦沒有武器。
期間工場內另有數名員工及朋友，在上址用膳及休息，他們目睹多名大漢前來搬運金粉和金粒，但因為見有熟人率領，以為是搬運貨物，故沒有反抗。及後有人要求他們離開工場，並鎖上大門，又取走閉路電視紀錄檔。
事後有員工聯絡工場另一名合夥人，表示所有金粉和金粒已被搬走，該合夥人大驚，始揭發事件，惟疑匪已分別駕駛三輛汽車逃去。經該合夥人點算，被掠奪的黃金市值約 5,900 萬元，放在工場內的 2 萬元現金亦不翼而飛。
消息指，案件由警方西九龍總區重案組接手調查，通宵全力搜捕在逃疑犯。
其他人也在看
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
的士筆試考核內容11月起調整 減少地方路線識別試題
【Now新聞台】運輸署11月起調整的士筆試，更切合業界實際運作需要。 筆試會大幅減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題，亦會加入新試題，例如的士車隊制度、司機違例記分制度、有關服務質素等一系列新措施。整體試題數目由90條調整至75條，考試各部及格標準和考試時間則維持不變。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
時事全方位重點提要｜9月18日
【Now新聞台】題目：部門首長責任制 新一份施政報告提出建立部門首長責任制，並設兩級調查機制，是否能夠有效提升管治水平？至於調查小組會設有常設隊伍，是否能獨立公正調查？星期四的時事全方位，邀請嘉賓討論。熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 20 小時前
施政報告｜綜援受助長者赴粵養老可獲5000元資助 廣東院舍計劃增至24間
【Now新聞台】政府繼續提倡居家安老，並進一步資助長者到大灣區養老。 綜援受助長者若入住廣東省指定安老院，每月可獲5000元資助，名額有一千個，而廣東院舍服務計劃的內地安老院亦會由15間增至24間，並會推出試驗安排，分擔參加計劃的長者在內地醫保政策下要自付的部分醫療開支。本地方面，長者社區照顧服務券數量增加4000張，至合共16000張。政府亦會以試行形式，出租新建的福利項目設施予服務營辦機構，提供長者日間護理及支援服務，同時增加約700個新建資助安老宿位。另外，政府每年預留五億元推出一系列措施加強支援照顧者，包括及早識別高風險家庭，支援照顧者數據平台將會逐步連結更多政府部門的數據，亦會為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
施政報告2025照顧者措施・睇片｜市民致電哽咽求助 李家超籲留聯絡跟進｜Yahoo
在今早（18 日）3 個電台聯播的《行政長官施政答問》節目，有身為照顧者的市民致電求助，指自己要單獨照顧 70 多歲的母親，語帶哽咽，「如果我哋無需要嘅話，無任何可行辦法試過嘅話，我係唔會打電話上嚟向特首求助。」行政長官李家超聽到情況後，即時說希望獲得對方的聯絡方法作稍後跟進。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
尖沙咀星薈疑結業 消委會收八宗投訴 涉款六十萬（李昌峻報道）
【Now新聞台】尖沙咀婚宴酒家「星薈」傳出結業消息，有準新人到場追討要求退款，但無法聯絡負責人，消委會收到八宗投訴，涉款六十萬。 數名受影響的準新人，下午到尖沙咀天文臺道「星薈」追討。區小姐三月向「星薈」支付約五萬元訂金，原定十一月底擺酒結婚，但七月中聯絡不到負責的職員，到八月獲回覆「沒有倒閉、好難捱、暫時唔營業」。區小姐：「其實我們很簡單，直接退錢給我們，因為我們也有數對新人在11月舉行婚禮，還有兩個月時間左右，其實時間已經很緊迫。我們已經當是自己倒楣，短時間內要找另外一個場地，但那些都是我們的血汗錢，我們想取回款項。我們也沒有期望會有額外補償，只是想退回訂金，所以希望他們盡快面對事件，之後給時間他們處理，希望有人主動聯絡我們。」有準新人到警署及海關報案，亦已向消委會投訴，而職員亦被拖欠薪金而離職。職員：「全部已當離職。(自動離職？)是的，因為沒有出糧。(何時開始沒有收到薪金？)7月。」勞工處早前稱，已接獲僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。積金局則回覆稱，「鴻星集團」及旗下的「星薈」拖欠多個月強積金、供款及附加費，局方另外收到34宗僱員投訴。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
普京最尖銳批評者納瓦爾尼 流放北極獄中亡 遺孀偷運樣本化驗揭丈夫遭毒殺 克宮拒評論｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）去年 2 月在獄中離世。其遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）表示，去年將納瓦爾尼的生物樣本偷運到國外，由兩間獨立的實驗室化驗，結果均顯示納瓦爾尼是中毒死亡，形容丈夫被「謀殺」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
施政報告｜豐富置業階梯 便利公屋戶置業(蘇敬華報道)
【Now新聞台】行政長官李家超發表任內第四份施政報告。房屋方面，施政報告提出豐富置業階梯便利公屋戶置業及資助出售單位業主進入私人市場，居屋綠白表比例調整至5比5，白居二配額增加，亦會推出長者業主樓換樓計劃。 2026至27年度起，五年公營房屋建屋量達18.9萬伙，比今屆政府上任時增加80%。居屋供應顯著增加下，政府推出多項措施，協助公屋戶置業，居屋綠白表比例由4比6改為5比5，增加綠表配額。居屋白表比例減少，白居二配額就相應增加，下期起會再多1000個，其中500個會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者，亦會增設遞補機制，發出的批准信會適量多於總額7000個，以免浪費。明年內會推出房委會「長者業主樓換樓計劃」，年滿60歲、擁有資助出售房屋單位10年或以上的業主，賣樓後可在第二市場免補地價買一個較小或偏遠的單位，騰出市區或較大單位讓有需要家庭，居屋及綠置居大單位比例都會增加。政府同時希望協助資助出售單位的業主進入私人市場，居屋及綠置居的轉售限制下期起會由15年降至10年，鼓勵居民上進上流。房委會及房協亦會推出先導計劃，擁有資助出售單位10年或以上的業主繳付出租准許費後，可將未補地價單位出租now.com 新聞 ・ 1 天前
甄采浠突發住院5日令人擔心 早前與張佳添傳緋聞：身體健康先可以照顧到身邊人
已離巢TVB的甄采浠（Carisa）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的高小姐一角成功入屋，她日前突發入院，她透露住院5日，令身邊人十分憂心。剛剛岀院的她回覆《Yahoo娛樂圈》最新情況，並叫大家不用太擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
內地逾半日本人學校今改上網課 深圳校園停課
【on.cc東網專訊】去年9月18日「九一八事變」93周年當天，一名內地男子在廣東深圳街頭，斬死一名日本男童。事隔一年，死者生前就讀的深圳日本人學校周四（18日）停課以確保安全，內地11間日本人學校中逾半亦決定網上授課，包括上海的日本人學校，相關學校也加強警備。on.cc 東網 ・ 2 小時前
九龍醫院女病人亮刀片 4男女護士遭鎅傷
【on.cc東網專訊】今日(18日)早上11時22分，九龍城亞皆老街147號九龍醫院職員報案，一名女子在上址覆診期間，突然情緒激動並亮出刀片向醫護人員施襲。警員接報到場調查，以涉嫌「傷人」及「藏有攻擊性武器」罪拘捕該名55歲女子。4名遭鎅傷護士，其中一男兩女經敷on.cc 東網 ・ 2 小時前
天后私下超親民！孫燕姿一家四口罕見同框 7歲混血女兒碎花裙萌翻
近日，樂壇天后孫燕姿與荷蘭籍丈夫納迪姆帶著兩個孩子在新加坡商場出現，難得全家同框的畫面被粉絲捕捉到，也讓外界一窺她的日常生活。當天，孫燕姿頂著一頭金色短髮，身穿藍色襯衫搭配牛仔短褲，打扮低調隨性。因戴著口罩，一開始並不容易被認出，直到粉絲看到她的丈夫納迪姆，才確定是孫燕姿一家。姊妹淘 ・ 23 小時前
六四政治犯唐元雋涉當中國間諜 協助監控異見者 在美認罪可囚 5 年｜Yahoo
六四事件政治犯之一，經政治庇護獲得美國公民身份的唐元雋，日前承認在美國非法充當中國政府的代理人，監視異見人士。美國司法部表示，唐元雋除了幫中國國家安全部收集異見人士情報外，還協助他們滲透到一個異見人士聊天群組當中。唐元雋的案件將於明年 1 月 29 日宣判，他面臨最高 5 年監禁。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
打風｜一號戒備信號於今日維持 超強颱風下周中南掠 離岸高地 9 級風｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，一號戒備信號會在今日（18 日）維持。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
施政報告2025寵物友善︱食客期望帶狗嘆冷氣用膳 餐廳恐生意流失：有一班人唔鍾意狗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新一份《施政報告》宣布推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。不過，有餐廳負責人預計牌照條款會更麻煩，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，表明不會申請；他又擔心若餐廳標明准寵物入內，恐會流失一批食客，最終是「商家輸」。有狗主則表示歡迎，希望可帶同愛犬與長輩一同「飲茶」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
施政報告2025︱楊潤雄及林世雄被炒 李家超不點名回應：我對佢唔滿意、我認為有更好︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表《施政報告》後，下午出席記者會，多間傳媒問及部門首長責任制，李家超暗示，林世雄及楊潤雄是因「我對佢唔滿意」而被免職，安排「我認為有啲更好」的政治問責官員接任。他又重申，部門首長問責一直存在，只是沒有制度化，導致社會經常質疑調查是否公道、誰來負責，以及會否有後果，認為若有官員因擔心被責任而離開政府，認為這些人更應該離開政府，「佢哋唔配做首長」。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
美國網球女將涉侮辱中國菜式 嘲諷牛蛙甲魚海參「瘋狂、誇張」 言論挨轟後致歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國網球球星湯森德（Taylor Townsend）在社交平台上評論中國美食，形容餐廳內的牛蛙、甲魚及海參菜式「瘋狂」及「誇張」，有關言論惹來爭議，她事後已公開道歉。Yahoo新聞 ・ 21 小時前