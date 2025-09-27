紅磡37歲內地男遭3漢擄走上車女友人報警 5小時被尋回

紅磡發生非法禁錮案。（有線電視新聞截圖）

紅磡發生非法禁錮案。

昨日（26日）晚上10時許，一名女子稱其一名37歲內地男友人於紅磡庇利街街頭被人擄走上車，消息指，該對男女於庇利街30至31號地下一間餐廳用膳後離開餐廳時，一輛七人車駛至，3名男子跳落車將男友人擄走，隨即駕車離開，女事主連忙報警。

警方接報後到場調查，一度展開「捷進行動」追截涉案車輛，其後於上水彩園邨彩屏樓對開發現涉事七人車，結束「捷進行動」，惟暫時仍未聯絡到被擄男子，至今日（27日）凌晨約3時，警方在邊界警區尋回男子，他沒有受傷。警方將案件列作「非法禁錮」跟進，交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進，正追緝3名男子，案發時均身穿黑色上衣及佩戴黑色口罩。

紅磡發生非法禁錮案，警方於上水彩園邨對開發現涉事七人車。（有線電視新聞截圖）

