除了「紅葉饅頭」，廣島還有這些手信

廣島是遊客常到的地區，不過說到廣島的特色土產，除了大家都知道的「もみじ饅頭」（紅葉饅頭），好像想不到其他了。網媒《Jタウンネット》一位在廣島縣出身的記者，推介了以下的手信，各位讀者不妨留意。

記者最推薦的是アンデルセン的檸檬餅「瀬戸田レモンケーキ」。アンデルセン是造麵包及燒菓子的，而這個檸檬餅以檸檬汁和皮混合成餡料，以白巧克力包好後燒製而成。アンデルセン在廣島以至縣外的百貨店都有出店，另外也可在其通販網站「ANDERSEN net」上訂購。

另一家製菓商モーツアルト的野燕麥曲奇餅「からす麦の焼きたてクッキー」也在推介之列。野燕麥香味獨特，曲奇餅咬起來香脆。這罐曲奇餅也是可以在通販網站上購入。

接著要介紹的是一些伴飯、下酒小吃。例如出野水產的竹輪，有多種口味，例如穴子、鯛，還有章魚。竹輪的包裝上雖然寫上「宮島名產」，不過在廣島市內也可買到。廣島市跟竹輪好像沒有甚麼關係，其實廣島面向瀨戶內海，水產豐富，也有很多水產加工物商店。記者曾試過買了竹輪後，在回東京的新幹線上打算吃一點作為下酒菜，誰料到達終點後，才發現因為太美味，都吃光了。

另一種小吃是ふくびし的燻廣島蠔「広島かきのかけら」。廣島蠔的確是當地的名產，不過就不太方便帶走。燻蠔的味道帶點甜和辣，作為下酒菜相當合適，而且較有食感，有些人害怕滑溜溜的蠔，也可以試試這小吃。

最後要介紹的是吳市作田水產的「瀬戸内ちりめんアンチョビ」。「アンチョビ」即是台灣說的「小公魚」，常見的製法是以鹽醃製，再以橄欖油浸製成醬狀。而「瀬戸内ちりめんアンチョビ」就是以瀨戶內海捕獲的小魚，用這個方法來醃製。可作為醬料來使用，也可用來為主菜調味。不過製作需時，在廣島市內不是那麼容易買到。吳市在最近的雨災中受嚴重損害，可能要等一段時間後才能再看到這特產了。