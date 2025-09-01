紅襪2026續簽柴普曼 1年1330萬美元

（法新社紐約31日電） 美國職棒大聯盟「火球男」柴普曼（Aroldis Chapman）今天以1330萬美元（約新台幣4億元）與現任東家波士頓紅襪續約1年。

紅襪今天宣布2026年續簽兩屆世界大賽冠軍、古巴裔的37歲老將柴普曼。這名大聯盟知名的火球王，聯盟史上最快球速170.3公里即是由他保持。

左投的柴普曼是2009年於荷蘭比賽期間自古巴隊叛逃，他後來代表辛辛那提紅人在大聯盟亮相，並於2016年拿到美國國籍。柴普曼在16個大聯盟賽季中，戰績59勝47負，三振1322次，自責分率2.52，救援成功362次。

柴普曼曾8次入選全明星，也曾效力紐約洋基與堪薩斯市皇家。他分別於2016年與2023年隨芝加哥小熊與德州遊騎兵奪得世界大賽冠軍。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「這傢伙（柴普曼）對我們來說非常棒，不僅僅是在球場」，「在更衣室裡，他的備戰方式也同樣出色」。