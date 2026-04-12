紅魔11 Pro 疑跑分作弊，3DMark 將其成績全部作廢， Nubia 拒不認錯

文章來源：Qooah.com

近期，3DMark 所屬的 UL Solutions 發佈官方公告，表示會把紅魔旗下的紅魔 11 Pro、紅魔 11 Pro+ 兩款旗艦機型移出 3DMark 性能排行榜，並且跑分成績全部作廢。

此次事件是上個月 Youtube 用戶 Saityo 進行的投訴，表示紅魔11 Pro 的 3DMark 跑分結果存在異常。3DMark 測試團隊隨後進行專項調查，最終確認裝置違反了基準測試的官方規則。

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3DMark 官方規定，嚴格禁止廠商通過偵測測試軟件，進行針對性的專項優化，相關的行為都會被認定為「作弊」。

3DMark 採用了兩組對照測試的方案，一組為 Google Play 可下載的公開版 3DMark，另一組為不對公眾和廠商開放的私有更名版 3DMark，兩款軟件的測試流程完全一致，最終卻出現了公開版比更名版本分數高出 24% 的情況。

除此之外，涉事機型在偵測到運行公開版 3DMark 時，會完全無視系統安全限制，強行推裝置性能表現，默認開啓類似「暗黑模式（Diablo Mode）」的高性能檔位，機身局部甚至出現溫度超過 50℃ 的情況，用戶可能存在低溫燙傷風險。

Nubia 官方對 3DMark 的指控拒不認錯，引起網友熱議。Nubia 表示這種方式是對硬件真實性能的透明展示，因為紅魔機型與其他廠商不同，有內部物理風扇加液冷的散熱設計，可以應對極端熱負荷。

Nubia 官方進一步補充，稱用戶完全可以體驗到跑分對應的性能水平，需要在遊戲空間啓用「暗黑模式（Diablo Mode）」，就可以手動解鎖至基準測試一致的功耗和散熱上限，用以滿足高階 PC 模擬器等高負載場景需求。基準測試是為了反映硬件在功能全開時能達到的性能上限。

3DMark 則認為，基準測試的初衷是讓用戶瞭解裝置在日常使用時的真實遊戲效能，並非是毫無實際意義的「理論峰值」，虛假的測試結果會影響數據的客觀性。

當前紅魔 11 Pro、紅魔 11 Pro+ 兩款機型在 3DMark 榜單中無排名也無評分，被放於熱門最佳智能手機榜最底部。官方提示，兩款機型的 3DMark 分數，不可作為不同型號手機之間的性能對比。