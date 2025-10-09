納北都發展令鄉郊改善工程延後 議員：年輕人不願留守遊客止步

【on.cc東網專訊】在極端天氣影響下，鄉郊地區出現水浸。議員陳月明指鄉郊基建滯後多年，有鄉村至今仍未有接駁公共排污系統，在屋內使用化糞池；亦有鄉村排水系統落後，每次極端天氣都會出現嚴重水災。

她指很多獲批動工的鄉郊改善工程，因為被納入北部都會區整體發展導致要延後，鄉民期望能夠盡快改善。她又舉例，鄉郊公共交通單一、手機信號差等，年輕人及後輩不願留守，導致文化傳承受威脅，遊客望而止步。她期望部門更有擔當，解決鄉郊發展停滯問題，亦要推出措施，並加快排水、鄉郊網絡等工作。

