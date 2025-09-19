皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
納米粒子運動實現首次量子壓縮
東京大學的研究團隊最近取得了一項突破性進展，將量子物理推向了新領域。該團隊成功地演示了納米級粒子運動的量子壓縮，這一運動的不確定性小於通常被視為極限的量子機械波動。此項成就不僅可能為探索基本物理學開辟新的大門，還有助於創建超精確的傳感器。未來，這些傳感器或許能夠實現無需 GPS 的導航技術和自主駕駛，並提供極高的精準度。
這項發現的核心在於量子力學中最奇特的特性之一——不確定性。在微觀世界中，粒子的位置和速度無法達到絕對精確的測量，因為它們總是受到波動的影響。即使在最低能量狀態下，粒子仍會經歷「零點波動」。量子壓縮技術能夠減少這種不確定性，創造出一種比自然的通常量子極限更狹窄的狀態。東京團隊將這一概念推廣到納米級粒子，從而創造了一個新的平台，以探索量子法則在比原子更大但仍遠小於日常物體的尺度上如何適用。
團隊的首席研究員 Aikawa 清楚地指出了這項研究的挑戰：「雖然量子力學在微觀粒子，如光子和原子方面取得了成功，但尚未探索量子力學在宏觀尺度上正確的程度。」為了測試這一理論，團隊需要一個足夠大的對象來填補這一空白。他們選擇了納米級的玻璃粒子，並將其懸浮在真空中，冷卻至接近最低能量水平。研究者們通過仔細調整其陷阱條件並短暫釋放粒子，測量了其速度分佈。
當研究人員發現，在合適的時機下，速度分佈比粒子基態的預期不確定性更狹窄時，這一關鍵時刻標誌著量子壓縮的明顯跡象。這個過程並不容易，懸浮粒子極其不穩定，周圍環境也會引入更多的噪音和波動。研究團隊花了數年時間克服這些問題，最終找到了一個能夠穩定再現的條件。Aikawa 表示：「當我們找到一個能夠可靠再現的條件時，我們驚訝於懸浮的納米級粒子對環境波動的敏感性。」
這種微妙的平衡正是該平台強大的原因所在。懸浮在真空中的納米粒子代表了一個隔離系統，研究人員可以在此研究經典力學與量子力學之間的過渡。此外，它還提供了一個測試平台，用於構建新的量子設備。除了純科學的意義，這一原理所開發的超靈敏量子傳感器可能會顛覆導航技術，因為它們能提供不依賴衛星信號的精確度，並可能在醫療、地質學和通信等多個領域提升測量的準確性。
目前，東京團隊正慶祝他們的成功，但這項工作的開始僅僅是更大旅程的開端，量子力學正逐步靠近我們所居住的宏觀世界。該研究的發現最近已發表在《科學》期刊上，這標誌著量子物理學研究的一個重要里程碑。
