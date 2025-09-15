紐時稱12星座恐過時2千年 占星家群起駁斥

▲《紐約時報》近日報導，認為十二星座可能已經「過時」2000年之久。（示意圖／取自photo AC）

[NOWnews今日新聞] 幾個世紀以來，占星學讓不少人相信，出生時的星象已大致決定自身性格和命運。然而，外媒《紐約時報》近日報導，認為十二星座所依據的黃道十二宮曆法，與如今星象的實際位置存在數千年的偏差，也就是說星座之說可能已經「過時」2000年之久。不過該報導引起許多占星師不滿，紛紛提出自己的見解，還有人指控類似說法已流行多年，早就不稀奇。

《紐約時報》報導稱，關鍵在於「自轉軸歲差（axial precession）」，由於地球自轉軸就像陀螺一樣緩慢擺動，每隔約72年會偏移1度，完成一個完整循環則需要2萬6000年，這種長期變化累積，讓太陽在特定日期所對應的星座，逐漸改變並出現落差，導致傳統星座日期早就和太陽實際所在不符。

報導提到，西方目前占星普遍使用「黃道帶12星座（Tropical Zodiac）」，固定以春分點為起點，不考慮星座位置，因此白羊座始終在春分後開始；相對之下，印度或吠陀占星採用「赤道帶12星座（sidereal zodiac）」，則會依照實際星座位置調整，所以雖然西方和印度的黃道帶系統，在歷史上曾有關聯，但2者的差異已越來越大。

報導刊出後，多位西方知名占星師都跳出來表達不認同，比如占星家凱利（Aliza Kelly）就在自己的Instagram上公開談論此事，並指出最初的報導其實2011年就發表過了。

占星家尼古拉斯（Chani Nicholas）也在IG上表示，類似的錯誤訊息每隔一陣子就會傳播一次：「每年，就像鐘錶一樣，都會有2篇關於占星術的文章出現，1篇是說你的星座已經過時2000年了，另1篇是說還有第13個星座。」

尼古拉斯並聲稱，古代占星師已深諳歲差之說，因此他們把黃道起點定於晝夜平分的春分點，確保不論時間地點，起始點始終一致。

