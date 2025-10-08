紐時：美國知名律師行遭零日攻擊 中國黑客志在美國國安及貿易情報

零日攻擊是黑客入侵電腦系統的其中一種途徑，主要是利用軟件未知的漏洞而進行攻擊。 （Cadgulf.com）

《紐約時報》報道，美國知名律師行 Williams & Connolly 電腦系統遭受黑客入侵，其客戶電郵可能被查閱。律師行通知客戶，這是中國黑客一次針對美國律師行的廣泛行動， Williams & Connolly 是受害者之一。聯邦調查局已展開調查，據指近月遭入侵的律師行及科技公司數以十計。

曾代表克林頓 近期挑戰特朗普

報道引述獲知會的匿名人士指，Williams & Connolly 近日告知客戶，黑客入侵電郵系統並非為了公開郵件內容或售賣資料。《紐時》引述該律師行回覆稱，事件中有小量律師的電郵帳戶遭受「零日攻擊」，但沒有證據顯示有客戶機密資料從律師行的資訊科技系統中被竊取。

廣告 廣告

零日攻擊是指軟件中漏洞未知的安全風險，黑客利用這些脆弱的系統發動攻擊。「零日」是來自盜版數碼媒體的世界，當電影、音樂或軟件在同一時間或正式發佈之前可用的時間，就是「零日」。而所謂零日攻擊就是因為它發生在被入侵者意識到漏洞存在之前。跨國電器生產商 Sony 過去也曾遭受零日攻擊，導致即將上映的電影被洩露。

報道引述數碼保安公司指，中國黑客曾進行歷時數年的間諜活動，針對美國律師行等機構。 (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Williams & Connolly 的客戶包括美國前總統克林頓及其妻子希拉莉，又曾為其他遭受特朗普針對的律師行抗辯。該律師行稱，他們已採取步驟堵截黑客威脅，目前已無證據顯示電腦系統中存在未獲授權的異動。

今年九月，數碼保安公司 Mandiant 指出，中國黑客曾進行歷時數年的間諜行動，針對存在零日漏洞的電腦系統，竊取律師行等機構的情報。Mandiant 自今年三月起已替多名客戶公司應付黑客入侵，根據調查，針對美國律師行的攻擊主要是蒐集與美國國安及國際貿易有關的資料。