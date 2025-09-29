紐時：CIA 局長曾秘密訪華 指控黑客攻擊基礎設施 「鹽颱風」幾乎竊取所有美國人資料｜Yahoo

(Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】網絡黑客攻防戰已經成為大國競爭的「戲碼」之一，《紐約時報》昨（28 日）報道，美國官員在 2023 年發現中國國安部控制的黑客入侵關鍵美國基礎設施，植入可能破壞電網、通訊系統和水資源的惡意程式碼，驚動到美方要安排時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），跟中國國安部長陳一新對話，但報道引述有份參與會議的兩名美方消息人士指，中國的入侵行動反而更變本加厲。報道又提到，中國國安部透過一個名為「鹽颱風」的黑客團隊，對他國作出長達數年的大規模網絡入侵，可能已竊取了幾乎所有美國人資料，並對數十個國家構成威脅。

習近平上台後提升國安部網絡監控角色

中國國安部在 1983 年成立，最初主要用來追蹤異見分子和被認為威脅中共政權的人；國安部的網絡間諜活動由來已久，但一直被軍方的龐大網絡滲透行動所掩蓋。報道指習近平上台後，國安部重組過程中削弱了軍方的黑客角色，提升國安部作為主要網絡間諜機構的地位。

特朗普通話被竊聽

報道引述近期揭露的消息顯示，來自中方的黑客團隊「鹽颱風」透過長時間入侵，幾乎竊取了所有美國人的資料。部分被「鹽颱風」攻擊的國家亦發表聲明，警告指被竊取的數據可能讓中國情報機構得以「辨識並追蹤其目標在全球的通訊與行蹤」；聯邦調查局（FBI）網絡安全部門總監 Brett Leatherman 就指，鹽颱風的攻擊包括攻擊美國的電訊公司，竊聽了總統特朗普的通話，受攻擊影響的國家多達 80 多個。

秘密會議期間 中方對攻擊細節沉默

過往的中方網絡攻擊活動一直透過外判黑客完成，未必在隱藏行蹤方面多下工夫，但報道指「鹽颱風」團隊除了盜取資料外，亦會懂得在受感染的系統間跳轉，甚至抹除行蹤。經過數年間的努力，美方在 2023 年感受到中方網絡黑客帶來的威脅。為此，時任 CIA 局長伯恩斯在 2023 年 5 月秘密前往北京。據兩名有份參與會議的美方消息人士指，伯恩斯在會上曾經警告陳一新，如果散布惡意軟件將會產生「嚴重後果」；陳一新在會上則對於網絡攻擊細節保持沉默，只表示會向上級通知美方的憂慮。

吳世忠負責推動建立攻防體系

國安部網絡監控能力的飛躍，其背後人物亦惹人關注。報道引述長期關注網絡安全議題的作者周安瀾（Alex Joske）指，曾經擔任中國信息安全測評中心主任的全國政協委員吳世忠，被廣泛認為是中國國安部建立網絡監控能力的關鍵人物。吳世忠曾為測評中心主任，負責審查網絡軟件及硬件的安全漏洞，不過亦有資料顯示中心是由國安部控制，有份提供情報和黑客人才。

資料顯示，吳世忠曾經在 2013 年指，斯諾登的爆料，以及美國利用電腦病毒破壞伊朗核設施的行動，兩宗事件都足以讓中國引以為戒，他因此強調網絡攻防的核心在於提升技術實力，並指出中國應建立「國家網絡攻防體系」。報道又指，中國的政策方針要求科企須向當局提供網絡技術情報，一旦發現新漏洞就必須優先向由國安部運營的資料庫報告，讓安全官員提前掌握，如果上報數量達標，科企甚至會獲得現金獎勵。