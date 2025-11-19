紐約台裔女扮美食KOL 高級餐廳屢食霸王餐 提議肉償「找數」

34歲台裔女子Pei Chung多次在紐約高級餐廳消費，但屢吃霸王餐拒付錢，不但提出用照片及社交平台文章來抵銷餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢，至今5次被捕。(ig圖片)

美國警方近日拘捕一名34歲自稱台裔的布魯克林女子Pei Chung，她多次在紐約高級餐廳消費，包括米芝蓮餐廳，但屢吃霸王餐拒付錢，不但提出用照片及社交平台文章來抵銷餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢，至今5次被捕。報道指，LinkedIn顯示她自稱1990年在台灣出生，畢業於高雄師範大學。Instagram簡介則寫下「台灣人」、「科學與藝術雙碩士」、「兄長是台灣戰機機師」，粉絲1.9萬人。

至今被捕5次

Pei Chung在LinkedIn自稱1990年在台灣出生，畢業於國立高雄師範大學，IG簡介則寫下「台灣人」。報道稱，她住在紐約布魯克林威廉斯堡（Williamsburg）一棟豪華濱海大樓。

衣著光鮮帶相機打燈設備 扮受邀用餐

《紐約郵報》報道，Pei Chung經常透過Instagram炫耀名牌鞋包、高檔餐廳美食，包括米芝蓮餐廳，她至今被捕至少5次，原因是在光顧多間高檔餐廳後拒絕付帳，還炫耀這些「偷來」餐點。據餐廳東主指，她衣著光鮮，帶着相機和打燈設備出行，扮成餐廳聘請她做「美食KOL」受邀用餐一樣，點了鵝肝、牛肉他他、意粉、羊扒及朱古力慕絲，共188美元，飯後試圖用照片和文章取代找數，餐廳拒絕後，她的所有信用卡均被拒，辯稱等家人匯錢。餐廳准她賒帳，她卻厚面皮地多次大搖大擺地返回想繼續吃而被拒絕，店家最終報警，讓警察戴上手銬把她帶走，警員更向東主稱「是她，我們認識她」，顯見她是慣犯。

報道指，她有一晚光顧了一間扒房，消息指價格逾百美元，惟在結帳前後「失蹤45分鐘」，後來被發現躲在廁所，她出來結帳時還問店員可不可以用性服務代替付款。店家透露：「她說，我還有甚麼可以為你做的？我不想付這筆帳。」，最終店方報警，她再度被戴上手銬帶走。

