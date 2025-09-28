紐約市長亞當斯放棄爭取連任

（法新社紐約28日電） 美國紐約市長亞當斯今天宣布將放棄爭取連任。不過他在退選聲明中未直接提及或表態支持其他候選人。距離這場總統川普密切關注的投票僅1個多月。

亞當斯（Eric Adams）在上傳社群媒體的影片中對暴力犯罪率下降等政績感到自豪。不過他直言，由於「媒體持續揣測」他的未來動向，以及紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）決定不向他連任競選提供公費補助，導致他無法繼續參選。

他說：「雖然我們取得所有這些成就，但我無法繼續我的連任競選。」

這位僅擔任一屆的民主黨籍市長數日前還一再強調會堅持到底，表示紐約人「不輕言放棄」。

然而，長達一年以來外界持續揣測他能否堅持到投票日。包括已獲聯邦法官撤銷的貪污案指控，以及自由派人士不滿他與川普關係密切，在在重創亞當斯連任之路。未參加民主黨初選的他以無黨籍身分爭取連任。