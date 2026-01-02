紐約市長曼達尼就任 宣示左派將成功治理

（法新社紐約1日電） 美國民主黨人曼達尼（Zohran Mamdani）今天接任紐約市長，他承諾將證明左翼政治能夠成功。在他的任期內，勢必將與總統川普針鋒相對。

數以千計民眾冒著酷寒天氣，聚集在美國第一大城紐約，慶祝這位34歲民主黨人就職。就在一年前，他還是一位相對默默無聞的人物，如今在政壇崛起，備受矚目。

這場就職典禮充滿了象徵意義。

曾成功起訴川普詐欺的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），在一個廢棄的地鐵站為曼達尼舉行私人的午夜宣誓儀式。曼達尼的辦公室表示，這個位於市政廳下方的低調場地，反映出他為勞動人民服務的承諾。此外，他也首位以可蘭經宣誓的穆斯林紐約市長。

廣告 廣告

曼達尼在市政廳外說：「他們想知道左派能否治理。他們想知道困擾他們的掙扎能否被解決。」他說：「我們將做一件紐約人比任何人都擅長的事：我們將為世界樹立一個榜樣。」

在長達24分鐘的演說中，他補充表示：「從今天開始，我們將大刀闊斧、無畏無懼地進行治理。」

曼達尼是紐約首位穆斯林市長，他強調競選市長期間的核心議題，也就是生活成本，並承諾幫助那些「被既有秩序背叛的人」。

演說期間，群眾一度爆出「向富人課稅」的口號。曼達尼希望對紐約最富有的居民提高課稅。

自稱為民主社會主義者的曼達尼，上任之際正值川普推行強硬右派政策時期。

川普的行為可能具有決定性影響。這位共和黨籍總統本人也是紐約人，他曾多次批評曼達尼，但兩人去年11月在白宮的會談卻出乎意料地融洽。

一個潛在的引爆點可能是移民突襲行動，因為川普正在全美擴大對移民的打擊，而曼達尼已矢言要保護移民社群。

在去年11月選舉前，川普也曾揚言，如果紐約選擇了被他稱為「共產主義瘋子」的曼達尼，他將削減對紐約的聯邦資金。而曼達尼曾表示，他認為川普是個法西斯主義者。