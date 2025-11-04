紐約市長激戰 川普：猶太選民不應把票投給曼達尼

（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天抨擊民主黨紐約市長候選人曼達尼，不僅稱他「仇恨猶太人」，還說猶太選民不應把票投給他。曼達尼有望成為紐約首位穆斯林市長。

共和黨籍的川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「任何把票投給曼達尼（Zohran Mamdani）這位被證實且自稱為反猶人士的猶太人，都是笨蛋！！！！」

34歲的左派候選人曼達尼以「讓紐約更負擔得起」為競選主軸，外界普遍預期他將贏得今天的市長選舉。（編譯：劉文瑜）