紐約市長選舉曼達尼選情看好 川普動向受關注

（法新社紐約3日電） 美國紐約市長選舉明天登場，左派候選人曼達尼（Zohran Mamdani）若如選前預測勝出，反川普行動恐將開啟新戰線，外界也憂心這位共和黨籍的總統可能報復他昔日發跡的城市。

曼達尼形容自己為社會主義者，並以降低紐約市民生活成本作為競選主軸。

根據最新AtlasIntel民調，34歲的他支持率達41%，以7個百分點領先前州長古莫（Andrew Cuomo）的34%。

共和黨籍候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）有24%的支持率，若有足夠支持者改投古莫，或許能扭轉選情。

預定當地時間明天上午6時開始投票，晚上9時結束。選務官員表示，提前投票已於2日結束，有超過73.5萬人參與，創下歷來新高。