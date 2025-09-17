紐約時裝周、明星穿搭全解析！舒華氣場爆棚、秦嵐優雅升級，柾國全黑造型也能帥到發光？

（圖／品牌提供、BFA提供）

紐約時裝周一場比一場精彩、還星光爆棚，明星直接把伸展台變成紅毯！秦嵐一身TB天鵝絨洋裝優雅出擊，舒華則用COS灰色緞面套裝＋黑手套，把極簡穿出大氣場。BTS柾國全黑風衣＋皮靴，像從時尚電影中走出來的男主角；劉以豪丹寧套裝搭白襯衫，打造男友穿搭教科書。

紐約時裝周明星穿搭：秦嵐穿上天鵝絨洋裝，優雅升級、氣質心機爆棚

女星秦嵐在眾星雲集的秀場中優雅殺出重圍，身穿TORY BURCH 2025秋冬系列花紋天鵝絨洋裝登場，天鵝絨的光澤＋流動感褶皺，完美演繹出＂美得很輕鬆＂的從容氣場。搭配露趾高跟鞋，不只是拉長比例那麼簡單，走路還自帶BGM！

（圖／品牌提供）



秦嵐身上配件也毫不含糊，Lee Radziwill 麂皮大型肩背包優雅滿分，復古輪廓搭配細節控最愛的精緻感，整個氛圍直接拉滿。而Pierced 圓環耳環＋不對稱鏈墜耳環點亮造型，細節才是撐起氣質的靈魂配件。

（圖／品牌提供）





紐約時裝周明星穿搭：舒華穿上COS套裝，仙氣中透著高級感

南韓K-POP女神舒華、這次現身紐約時裝周，身穿一套來自COS的灰色絲緞上衣與同色系長裙，一秒示範簡約高級感！上衣領口的垂墜剪裁可不是隨便軟塌，俐落線條＋立體設計讓整個造型超有存在感，彷彿自帶雕塑濾鏡。

（圖／品牌提供）



加上貼心到不行的束腰設計、曲線一收，女團腰精立刻上線，不費力就把舒華精緻感拉到滿分！最後再用一雙黑色手套來點綴，優雅裡加一點神祕，簡約中藏著氣場！

（圖／品牌提供）





紐約時裝周明星穿搭：柾國Jung Kook全黑造型、帥到發光

BTS的柾國Jung Kook一踏進Calvin Klein SS26大秀現場，空氣都突然多了點低音炮的性感感。一身黑色光澤風衣搭配皮靴，全身上下閃著低調光芒，全場目光自動對焦～

（圖／BFA提供）



風衣不是普通的黑，是帶點光澤感的微微反光、搭配同色系皮靴一出場，讓柾國一秒變身冷感系男主角，整體造型極簡卻充滿張力、低調奢華拉到最滿！

（圖／BFA提供）





紐約時裝周明星穿搭：劉以豪以丹寧套裝＋白襯衫，根本男友穿搭模範生

Calvin Klein SS26大秀現場星光熠熠，除了田柾國Jung Kook，還有男神劉以豪以全套丹寧造型帥進紐約時裝周！內搭一件白色背心＋白襯衫雙層疊穿，簡單到不行就能讓人一看就愛上。

（圖／品牌提供）



丹寧套裝硬挺不沉重，白背心微露出男神身形線條，白襯衫則多了一點書卷氣，讓劉以豪在介於男友力與文青感之間的完美穿搭平衡點。

（圖／品牌提供）





