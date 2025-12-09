宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
紐西蘭啟動零排放電動貨機測試計劃
新西蘭航空（Air New Zealand）與美國的 BETA Technologies 開啟了一項為期四個月的技術示範計劃，旨在測試一款全電動飛機。這款流線型、零排放的 BETA ALIA CX300 貨運飛機將在新西蘭進行測試。技術示範計劃將從漢密爾頓（Hamilton）開始，並於十二月和一月之間在惠靈頓（Wellington）和布倫海姆（Blenheim）之間進行運營，旨在收集運營和環境性能數據。新西蘭航空首席執行官 Nikhil Ravishankar 表示，這一現實世界的實驗可能會重新定義地區航空旅行。
測試的航線雄心勃勃。在漢密爾頓的測試後，飛機將向南飛往惠靈頓，並在陶波（Taupō）、納皮爾（Napier）和帕默斯頓北（Palmerston North）停留。最終的階段將是通過庫克海峽（Cook Strait）飛往布倫海姆，預計在一月底完成。這些航線因地區強風和不可預測的天氣而聞名，將提供寶貴的數據。來自佛蒙特州的 BETA Technologies 已經製造出這款電池電動飛機，其常規起降（CTOL）配置使其與現有機場基礎設施瞬間兼容，能夠提供安靜的零排放飛行推進。
這架飛機的設計飛行距離可達約 398 公里（247 英里），不過新西蘭的航班將測試長度達 200 公里（124 英里）的路線。它可搭載兩名機組人員和最多 5.6 立方米（200 立方英尺）的貨物。值得注意的是，這架示範飛機在漢密爾頓、惠靈頓和布倫海姆機場配備了移動 65kW 充電器，這些充電器由新西蘭航空的氣候與自然基金資助，能在約 90 分鐘內完成充電，使得每日多路線運營成為可能。
這次試驗是一個龐大的合作努力，涉及航空公司、製造商、民航局（CAA）及機場合作夥伴。兩名新西蘭航空的飛行員 Andrew Mercer 和 James Owen 正在與 BETA 的飛行操作團隊直接合作，將在不同的條件和航線上進行飛行，收集全球運營的數據。經過 2025 年 10 月 17 日的日出祝福儀式後，飛機完成了其在新西蘭的首次起飛，並於同一天直接飛往漢密爾頓。
啟動這個計劃對 BETA 來說是一個令人振奮的時刻，因為這標誌著與新西蘭航空的運營早期階段。BETA Technologies 全球銷售負責人 Simon Newitt 表示，我們的飛機設計能夠執行各類飛行任務，這個計劃代表了驗證和準備我們技術以適應嚴格現實環境的下一步。
民航局局長兼首席執行官 Kane Patena 強調了新興技術帶來的監管挑戰。Patena 指出，新興航空技術並不總是符合現有規則，這次示範計劃使 CAA 能夠促進安全整合的清晰途徑。這架飛機將留在新西蘭直到 2026 年初，收集大量數據，以推動可持續航空的下一階段，然後再返回 BETA Technologies。如果一切按計劃進行，將能夠在該地區推出更低排放、更低成本的下一代航空服務。
