紐西蘭宣布與印度簽自由貿易協議 95%出口免關稅

（法新社威靈頓22日電） 紐西蘭政府今天表示，已與印度達成涵蓋範圍廣泛的自由貿易協議，將取消紐西蘭95%出口印度商品關稅，但紐西蘭執政聯盟夥伴批評這項協議不利於紐西蘭。

紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）表示，這項協議將於2026年上半年生效，可讓紐西蘭前所未有地進入印度14億消費者的市場。

麥克雷說：「這項難得一見的協議，為紐西蘭出口商在印度創造了前所未有的機會。」他還說，這項協議「將帶來數千個就業機會，並使出口額增加數十億元」。

由保守派國家黨（National Party）領導的紐西蘭聯合政府，曾於2024年承諾將與印度談判簽署這項協議，先前執政的左派工黨（Labour Party）政府未能促成這項協議。

然而，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters），也是聯盟夥伴紐西蘭第一黨（New Zealand First）黨魁警告稱這項協議「既非自由貿易，也不公平」。

他表示：「很遺憾的是，這對紐西蘭來說是一項糟糕的協議，讓步太多，尤其在移民方面，而對紐西蘭人來說，所換取到的太少，包括乳製品領域也是如此。」

這項協議將簡化部分印度籍勞工赴紐西蘭工作的程序，包括每年為資訊與通訊科技、工程及部分醫療服務領域提供1667個臨時工作簽證。

協議還納入打工度假方案，允許最多1000名18至30歲印度年輕人赴紐西蘭工作與旅遊，同時讓印度學生每週可合法工作最長20小時。

皮特斯表示：「紐西蘭第一黨曾勸告聯盟夥伴，不要倉促與印度簽訂一項品質低劣的協議，可惜這些呼籲最終未被採納。」

但麥克雷表示，該協議確保紐西蘭旅遊和農村產業能有足夠勞工。