紐西蘭海域升溫快全球34% 沿海居民面臨風險
（法新社威靈頓8日電） 紐西蘭最新研究指出，紐國周邊海域升溫速度遠高於全球平均值34%，科學家今天警告氣候變遷是如何嚴重衝擊紐西蘭島國。
根據政府發布的報告，紐西蘭周圍的海域正持續升溫、酸化，隨著海平面上升，數以萬計沿海住宅已面臨威脅。
紐西蘭「我們的海洋環境」（Our Marine Environment ）報告指出，環繞紐國的海水升溫速度，比全球平均快了34%。
報告寫道：「氣候變遷正導致我們的海洋出現重大變化。」包括海水溫度持續上升、海洋熱浪發生頻率增高、強度加劇、持續時間拉長，「許多地區的海平面上升也正在加速」。
對於紐西蘭和南極洲之間巨大洋流紊亂，研究人員將之與全球暖化因素作連結。
紐西蘭位置接近洋流，加上大氣環流的變化，這是造成當地海洋升溫如此迅速的主因。
紐西蘭保育部（Department of Conservation）海洋顧問吉恩奇（Shane Geange）表示，這份報告顯示「氣候變遷讓我們的海洋問題變本加厲」。
「例如，全球暖化使紐西蘭的海水溫度上升速度，遠超全球其他地區。我們不僅看到海洋熱浪越來越頻繁、程度更劇烈，海平面上升加快，海洋也正變得更加酸化且含氧量下滑。」
資料顯示，1982年至2023年間，紐西蘭4個監測站的海面溫度每10年平均上升攝氏0.16至0.26度。
研究同時發現，許多原生物種難以適應更暖、更酸化的海洋，而面臨外來種的威脅。如紐國的原生種黃眼企鵝（yellow-eyed penguins）先前就因異常高溫導致死亡事件。
吉恩奇強調：「有鑑於這些發現，紐西蘭海洋環境的管理方式必須調整。我們已有足夠證據須採取行動，繼續拖延只會加劇海洋生態系的損害。」
報告指出，隨著海平面逐漸上升，在許多低窪沿海聚落已顯現受到衝擊。有超過20萬戶房屋，總價值約1000億美元（約新台幣3.17兆元），曝露於沿海淹水及內陸洪患的風險中。（編譯：紀錦玲）
