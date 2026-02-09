紐西蘭清真寺槍案凶手上訴 尋求推翻有罪判決

（法新社威靈頓9日電） 2019年在紐西蘭兩座清真寺槍殺51人的白人至上主義者今天提出上訴，尋求推翻他的有罪判決。

澳洲籍前健身教練塔倫（Brenton Tarrant）先前已承認犯下這起紐西蘭現代史上最致命的大規模槍擊案，並於2020年8月被判處終身監禁。

然而，根據法庭案件摘要，這位已被定罪的凶手現在主張，他在審判期間所處的「酷刑般且不人道」的拘留條件，使他在認罪時無法做出理性的決定。

塔倫目前被關押在奧克蘭監獄一間專門收容極端風險囚犯的單位，很少與其他囚犯或人員互動。

他透過視訊連結在威靈頓（Wellington）的上訴法院出庭，他剃了光頭，戴著黑框眼鏡，身穿一件白色鈕扣襯衫。

根據「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，塔倫告訴法庭：「我當時不具備做出知情決定所需的心智狀態或心理健康。」

塔倫表示，他當時的精神狀態甚至讓他考慮過試圖將美國總統川普牽連進本案。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，他說：「我當時所說的是『或許我可以走出去，說屋頂上有第2名槍手，或許我可以說那是川普』。」

2019年3月15日，塔倫攜帶一批半自動武器，攻擊基督城兩座清真寺的信徒。

他在攻擊前於網路上發表了一份宣言，接著將長達17分鐘的屠殺過程進行直播。受害者均為穆斯林，其中包括婦孺與長者。

如果威靈頓的上訴法院維持塔倫的有罪判決，那麼法院還需要審理他對刑期提出的上訴。如果他的定罪被推翻，本案將發回高等法院重審。

他所受到的終身監禁且不得假釋的刑罰，是紐西蘭史上最嚴厲的判決。