紐西蘭營地遇土石流 造成多人失蹤

（法新社威靈頓22日電） 當地警方與救援人員表示，紐西蘭北部一處火山露營地在昨夜一場暴雨下，今天發生土石流事故，導致多人失蹤。

當地媒體畫面顯示，位於死火山芒格努伊山（Mount Maunganui）山腳下的露營地盥洗區，遭土石流摧毀掩埋。

緊急救援官員表示，曾聽到瓦礫堆下有聲音傳出。

助理警察局長安德森（Tim Anderson）在現場向記者說：「他們正在救援，而土石還在移動。」

安德森表示：「我無法說出確切人數，只能說10人以下。」

法新社報導，事發地點位於紐西蘭北島，事發時土石流衝向露營區盥洗設施和數輛露營車，前一晚這裡曾下大雨。

由於現場仍有土石滑動的危險，救援工作受到阻礙。