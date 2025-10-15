不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
紐西蘭男子姓名有 2253 個字創健力士世界紀錄 結婚讀名須播放 20 分鐘錄音︱附全名︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紐西蘭奧克蘭一名前保安 Laurence Watkins 憑着擁有多達 2,253 個字，獲健力士世界紀錄確認為「全球最長個人姓名」的紀錄保持者。
綜合外媒報道，現年 60 歲的 Watkins 曾於 1990 年改名，將原本的出生姓名「Laurence Gregory Watkins」加上 2,250 個新字，整份出生證明書長達六頁。他在 1991 年的第一次婚禮上，婚禮主持人更需預先錄音播放其全名，長達約 20 分鐘，期間賓客一邊聽錄音、一邊品酒，直到錄音完畢後，他才終於說出「我願意」。
改名只因自己沒有特別天賦
Watkins 自小熱衷於節目《信不信由你》及《健力士世界紀錄大全》，對世界上各種奇人異事深感興趣。他曾表示，自己沒有特別天賦，於是決定以改名方式締造紀錄。他花了一個月構思名字，並支付 400 紐元（約 1,780 港元）請打字員用打字機輸入。靈感來自拉丁文、古英文、著名人物、「嬰兒取名書」及毛利語字典，亦包括部分朋友提供的薩摩亞語、日語及中文名字，其中「Xiao」拼成「Shal」。
他透露，雖然自己並非毛利族裔，但十分欣賞毛利語的美感，並笑言部分長名字在當時的打字機上極具挑戰。他的名字中還有「Love」、「Florence」及英國兒童節目中的木偶角色「Basil Brush」等字樣，甚至加入了美國體操金牌選手 Mitch Gaylord 的姓氏「Gaylord」，以及「AZ2000」，寓意「名字從 A 到 Z 超過 2,000 個」。
登記官最初拒絕簽發
1990 年，奧克蘭地方法院批准他改名申請，但登記官最初拒絕簽發，華堅士遂入稟高等法院，最終勝訴並獲正式批准。兩年後，他憑着 2,310 個名字獲頒「全球最長基督教名」證書。至上月，健力士重新審核後，將紀錄更正為「全球最長個人姓名」，共 2,253 個字。
華堅士目前已成為澳洲公民，居於悉尼。平日他只使用簡化名「Laurence Alon Aloy Watkins」，簽名時則署作「Watkins V」。他指，舊護照曾需特別附加六頁列出完整姓名，而現時數碼護照只顯示簡短版本，並於備註頁註明餘下 2,249 個名字。
紐西蘭政府因而修改法例
他笑言，自己改名「只是古怪又有趣的事」，雖然並非人人欣賞，但對此從不後悔。過去他曾四度參選奧克蘭市長，以「Lord Earl Duke King Saint Watkins」等頭銜登記。
不過，在他勝訴後，紐西蘭政府修改了兩項法例，禁止公民在姓名中加入頭銜、冒犯性詞語、數字、符號，或名字總長超過 70 個字符。華堅士說，如果現在再改名，必須刪減九成以上的名字，等於失去世界紀錄。
Laurence Watkins 的全名如下：
Laurence Alon Aloys Aloysius Alphege Alun Alured Alwyn Alysandyr Ambie Ambrose Ambrosius Amias Amiot Amyas Anders Andre Andrea Andreas Andrew Andy Aneirin Anguish Anleifr Anthin Anthony Antonio Aonghus Aqob Arch Archibald Arinwald Arinwulf Arn Arnauld Arnolphe Arter Arthen Arthgen Arthur Artorius Asgeirr Asmundr Auberon Aubert Aubrey August Augustine Augustus Austin Auveray Avere Avery Awstin Aylbricht Aylmer Aylwyn Aymie Baldassare Baldavin Baldewyne Baltasar Balthasar Bannerjee Barnabas Barnaby Barnard Bartelemieu Barthelemy Bartholomew Bartle Bartlemey Bartley Bartolomeu Bartolommeo Basil Bastian Baudkin Baudouin Baz Bearach Bearrach Bedo Belize Belshazzar Benedetto Benedict Benedictine Bennett Benito Benjamin Beornheard Beppo Berahtraben Bernard Bernardo Bertie Bertram Bertrand Bjorn Bodwine Boisil Boris Boswell Boudewyn Bram Brandan Brenainn Brennan Bruce Brush Cadog Cadwaladr Cadwallon Caecilius Caesar Caioneach Caius Calvin Canice Caomhghin Caractacus Caradoc Caradog Caratacos Carl Carlo Caspar Ceadda Cecil Cedd Cedric Cedrych Cennydd Cenred Ceorl Cephas Abel Able Abloyc Abner Abraham Absalom Adalbert Adam Adamnah Adda Ade Adrien Adriaen Adrian Adrianus Aegidius Aelfheah Aelfraed Aelfric Aeneas Aethelbeorht Aethelmaer Ailin Alaksandus Alasdair Alastair Alawn Alban Albanus Albany Albe Alberic Albert Albertus Albery Albin Albrecht Albyn Aldo Aldous Aldred Aldus Aleister Alexander Alexandre Alexis Alexius Alfred Algernon Algy Alisander Alisaundre Almer Giuseppe Godafrid Godefrith Godfrey Godric Godwin Goffrid Gottfried Gowin Guarin Guarinet Guido Guilliame Guillot Gus Guy Gwalchmai Gwatcyn Gwylim Gwyn Gwythyr Hadrian Haerveu Hagtar Hal Halbert Hank Hannibal Hans Harbert Harivig Harold Harry Harvey Hasli Havelock Hebel Hector Heinz Helier Henri Henric Herbert Herebeorht Hereward Hernando Herve Hew Hieronimo Hieronymus Hilaire Hilarion Hippolytus Hjalmar Hlotar Hob Hobart Hod Holiver Honorius Horace Horatio Horatius Hosea Houard Hreodberorht Hrodebert Hrodland Hrodric Hrodulf Hrothgar Hu Hubard Huber Hubert Huvarn Hygebeorht Iachimo Iago Ianto Ibhor Idnerth Idris Idwal Idwallon Ifor Ingilrammus Ioannes Iolo Iorwerth Iricus Iskander Israel Ives Ivo Ivory Jabez Jack Jacob Jacopo Jacques Jago Jaime Jakobos James Jaquee Jas Jasper Jeames Jefferson Jeffery Jehoshea Jeremiah Jeremy Jerfast Catiline Cato Cavan Celestine Celynen Ceneu Ceri Cerwyn Ceured Chiero Cheney Cherry Chesney Chester Chrysander Chrysogonus Chrysostom Cincinnatus Clairmond Clark Clay Cledwyn Corydon Cosimo Cosmo Courtenay Clydri Courtney Conventry Cranog Coel Colley Comyn Conchubhar Culver Curran Cynan Cynddelw Connor Conroy Corbett Cynfael Cynfor Cynfran Cynfrig Corcoran Cordell Cyngen Cynidr Cynllo Cynyr Cormac Cornelius Cornell Dacre Dagobert Corney Dallas Dalton Dana Dante Daphnis Darius Darragh Darryll Deane Dedwydd Delano Demetrio Demetrius Demosthenes Denham Denholm Denman Deodatus Derfael Derwent Grismond Griswold Grover Gruffydd Grugwyn Gunther Gustave Gustavus Guthrie Gwaednerth Gwern Gwesyn Gwion Gwyddon Gwylfai Gwynfor Gwynllyw Haakon Habakkuk Hacon Hadley Hadwin Hafiz Haggai Halbert Haldane Halden Halmar Ham Hamam Hamilcor Hamilton Hamlet Hamlin Hammond Hamon Hananiah Hanno Harcourt Hardwin Hardy Harland Harley Haroun Hartley Hassan Haymon Hazael Heath Heathcoat Heber Heddle Heddwyn Hedley Hefin Heilyn Helmut Hengist Heracles Herbrand Hercules Hermann Herod Herrick Hezekiah Hiawatha Debert Hildebrand Hildred Hildreth Hilkiah Hiram Hobart Holden Holger Holly Holman Homer Hope Eusebius Eutyches Evander Evaristus Eynon Ezekiel Ezra Faramond Farley Farman Farquhar Farrell Faxon Fayette Fidel Filmer Finlay Firmin Fitzroy Flavian Fletcher Flint Flobert Florence Florentius Florian Flory Flurry Folko Forbes Ford Fortunagus Foster Franchot Freeman Freer Frith Fulbert Fulcher Fulco Fulke Fulvian Gad Gamaliel Gamel Ganymede Garbett Garcia Gardner Garland Garmon Garold Garrett Garrick Gaston Gaylord Gemmel Geraint Gerbert Gerbold Gerontius Gershom Gerwyn Gethin Gildas Gilean Gillian Gilmour Gilroy Glanmor Glaucus Gofannon Goldwin Goronwy Gower Granville Grenville Griffith Aretas Argus Ariel Aristarchus Aristides Aristocles Aristotle Armand Armin Artemus Arthfael Asaph Ascelin Ashcroft Asher Asketil Astrophel Athalaric Athanasius Athelstan Atherton Atlas Aulay Aurelius Auryn Avenel Averil Axel Aylward Aymon Azar Azarias Baldris Bancroft Banquo Barak Barclay Bardell Bardolph Baron Barret Baruch Bayard Beauregard Bedaws Bedevere Bedford Bedivere Bedver Bedwin Bedwyr Beli Beniah Benno Bentley Berenger Bergen Bernardino Berry Berthelm Berthold Bertwin Beynon Biddulph Bing Bladud Laban Lachlan Ladislas Laird Lamech Landry Langley Latimer Lazarus Leander Lear Leigh Leland Lemuel Lennox Leofric Leofwin Leonidas Leontyne Leroy Lester Levin Lincoln Lindo Lindsey Linwood Lleufer Llywarch Logan Lon Love Lovell Lowell Lubin Lucretius Ludold Lupin Lycidas Lycurgus Lyle Lyman Lyndon Lynfa Lynwood Lysander Lyulph Mabon Marcarius Machutus Maelgwyn Maelrys Malachy Malchus Maldwyn Malise Malvin Manasses Mandel Mander Manfred Manley Manoah Mansel Manuel Manville March Mario Marius Marlon Marlow Marly Marmion Maritial Math Mauger Maynard Medwin Meilyr Meirion Melmoth Melville Melvin Winston Wylecoc Wylymot Xavier Xystus Yehudi Yfore Yitschak Yorath Yorick Ystffan Yuri Zaz Abdiel Abelot Abiah Abiathar Abiel Abimelech Abiud Achilles Adair Addis Adelgar Adelpho Adiel Adin Adlai Adna Adolphus Adonis Adrastus Aelhaearn Agamemnon Agathenor Agathon Aidan Ajax Alard Alaric Alden Aldhelm Aldis Aldric Aldwin Alfonso Alroy Alston Alton Alva Alvan Alvery Alvis Amadeus Ambler Amery Amfrid Amory Amund Amyntas Ananias Anarawd Anastasius Ancel Anchitel Androcles Andronicus Anew Angelo Anketil Ansel Anstice Antinous Anton Aquila Archelaus Archer Archimedes Merrell Merton Meshullam Meyer Milburn Militiades Millard Milton Mitchell Modred Moelwyn Monroe Mordecai Mordeyrn Morse Morton Morys Mostyn Murphy Myron Naaman Nahum Napoleon Narcissus Nehemiah Nennog Neot Nestor Netis Newel Newton Nicander Nicanor Nico Nicomede Niger Nils Ninian Noah Nolan Norbert Norris Norval Norwood Obadiah Obed Odell Odo Offa Ogden Ogier Oman Omar Onesimus Onllwyn Oran Orsino Orvil Oswin Othiniel Otto Otway Padarn Palmer Pancras Parker Parry Patroclus Payton Pelham Penrod Uriah Uriel Urien Uzziah Valerian Valmond Vaughan Vere Vernon Vibert Virgil Vitalis Vladimir Vychan Wade Wadsworth Walcott Waldemar Waldeve Waldo Walford Walmar Walmund Walstan Waltheof Ward Ware Warwick Wayland Welland Wendell Wernher Wesley Whitney Wigram Wilbert Wildford Wilford Wildon Willis Willoughby Wilpert Wimund Windsor Winthrop Winwood Woldemar Woodrow Worth Wulfric Wulfstan Wyatt Wybert Wyndham Wynford Wystan Xenophon Yardley Yeo Yestin Ynyr Zadok Zeno Zephaniah Paul Pavel Payn Pearse Pedro Pelagius Pentecost Pepe Perce Perceval Peredur Perkin Perry Persefall Peter Philip Philpot Phytheon Pierce Pierre Piers Plautus Powle Primus Prince Quartus Quintin Radulf Raedmund Raedwulf Rafael Raganwald Raginmund Ramon Ranald Randal Randolph Randwulf Randy Rannulf Raoul Raphael Rasmus Rastus Rathulft Ravilius Rawl Reginald Reuben Reynault Rhicert Rhisiart Rhuadrhi Rhydderch Rhyence Ricardo Ricehard Rich Richard Ricohard Rieuk Rinaldo Robert Robin Roderick Roderigo Rodolphe Roegnvaldr Roger Rolland Ronald Rosser Rotbert Rouland Rowl Roy Ruaridh Rudolph Rufus Rumty Rupert Rupprecht Rurik Samuel Sandro Sandy Saul Saunder Sawnie Schimeon Scipio Sean Sebastian Sebastien Secudinus Secundus Seiorse Seissyllt Seissylt Seithenyn Septimus Sextilius Sextus Seymour Shane Si Siarl Sidney Sil Jerome Jeronimo Jerry Jesse Jevan Jim Joceus Jochanaan Jocosus Joe Johann John Jolanus Jollan Jolyon Jonathan Jonathus Jonty Jos Jose Joseph Joshua Jozef Juan Jules Julianus Julius Juscelino Kai Karel Karl Karolus Kaspar Keith Kenneth Kentigern Kester Khooroo Kiki Kilian King Klaus Konrad Kuno Kunovals Kunz Kunzel Kurillos Kuros Kurt Lam Lambard Lambert Lambin Lambkin Lanbriht Lancelin Lancelot Landebert Lanty Larking Larry Lars Launcelot Laurentius Lee Leon Leonardo Leopold Lew Lewis Lewlin Liam Linnell Lionel Llelo Llewllyn Lloyd Lodovico Lodovicus Lodowick Lorcan Loren Lorenzo Lothair Lothar Lothario Loukas Lowrie Lowther Loys Lucan Lucanus Lucentius Lucianus Luck Ludovick Ludovicus Ludwig Luk Luke Lurvan Lush Luther Lutwidge Lyn Macsen Mackenzie Madoc Madoch Maelmor Maerwine Magnus Mahon Maidoc Malcolm Manus Maolmadoc Maolmuire Mar Marcantonio Marcel Howell Humbert Hyancinth Hyman Hywel Icarus Ichabod Iestyn Ieuan Ignatius Ilbert Illtyd Immanuel Inigo Inir Ionwyn Ira Irfon Irwin Isembard Ishmael Isidore Islwyn Issachar Isumbras Ithamar Ithel Jbez Jairus Janus Japheth Jarewd Jason Jay Jedidiah Jehoshaphat Jehu Jenico Jephthah Jermyn Jeroboam Jethro Joab Joachim Joel Jonah Jorah Joram Jordan Joris Josaphat Josiah Jotham Jovian Junior Justin Kamper Kane Keane Kegan Kendall Drick Denelm Kennard Kent Kenward Kenyon Kerry Kieran Kim Kimball Kingsley Kirby Kotto Blaise Blake Blasius Bleddian Bledig Bledri Bleduc Bleiddud Blythe Boaz Boleslav Bonamy Bonar Bonaventure Boniface Boone Booth Botolph Braden Bransby Brewster Brice Brinsley Britus Brocard Brocas Broderick Bruin Brutus Brychan Burl Byron Byss Cadell Cadeyrn Cafael Cadfan Cadfarch Cadfer Cadfrawd Cadifor Cadlyw Cadmawr Cadmus Cadogan Cador Caleb Calvert Cameron Camillo Camillus Campbell Canute Carey Carney Carlton Carlyle Carmichael Carter Casimir Cassian Silas Silvanus Silvester Silvius Sim Simon Sion Sior Sitsyllt Sixtus Somerled Somhairlie Spencer St Clair Steen Steve Stewart Stiobham St John Sucat Sylvanus Syriack Sysllt Talmai Tam Tearlach Tebald Teodor Terentius Tertullianus Terye Tewdwr Thaddeus Theo Theophilus Theophrastus Theotimus Theudobald Thierry Thiudoricus Thomas Thomasin Thos Thurstan Tibald Tibert Timotheus Tobiah Tobias Tom Tomaltach Tony Trefor Tristan Tudor Tumelty Turlough Tybalt Ulysses Umphry Uwen Valentinus Vaslav Vassily Vitus Waclaf Walahfrid Waldhar Walt Warner Washington Wealdhere Wenceslas Wilf Wilfroy Wilhelm Wilkins Will William Willibald Willibrard Willihold Wilmot Cerdicceredig Cesar Chad Chariovaldus Charlemagne Charles Charly Chas Chauncey Cheyenne Chilla Chlodovech Chlodowig Chlotar Chollie Chris Christian Christopher Cicero Cis Clarence Claudius Clem Clifford Clim Clive Clotaire Clovis Coemgen Colm Colum Columbia Conalconan Conrad Conradin Constans Constantine Count Crispian Cristobal Cristoforo Cunobelin Curt Cuthbeorht Cutbbert Cuthman Cuthred Cuthwin Cyndeyrn Cynebil Cyriack Cyriacus Cyro Cyrus Cystenian Dahi Dai Dakin Dan Dandy Daniel Danill Danilo Dannet Dathi David Davy Deakin Decimus Decius Dederick Deiniol Deio Dekker Dennis Denzell Derek Dermot Mesmonddewi Diarmaid Diarmit Diarmuid Dick Dickey Dickon Didymus Diederik Diego Dietrich Dionis Dyonysios Dionysius Dionysos Dionysus Diot Dirk Dodavehu Dodge Dolph Domenyk Domhnall Domingo Dominic Dominy Donalbain Donald Donecan Donnechadh Doug Dougal Douglas Drostan Drustens Drwst Drystan Duda Dudley Dugald Duke Dumnorix Selby Selwyn Senior Serle Seth Seton Seward Sewell Shallum Sherlock Sherman Sherwin Sholto Siegfried Sighelm Sigmund Sigurd Sigwald Siward Socrates Solomon Solon Somerset Sophocles Stafford Stanfield Stanford Stanton Stirling Struan Sulgwyn Sulien Sulwyn Sumner Sweyn Swithin Sylgwyn Talbot Talfryn Taliesin Tamar Tancred Tangwyn Taylor Teague Tecwyn Tegyd Thane Theodosius Theron Thorgeir Thorkil Thornton Thorold Thorwald Thorpe Titus Torquil Tostig Trahaiarn Traherne Travers Trelawney Tudwal Tullius Tunstan Sunstell Uchtred Uffa Ughtred Uffa Ughtred Ulrick Upton Urban Eachan Eadgar Ealdfrith Eamonn Earl Eberhard Ebert Ebrard Eburhard Edgar Edmond Edmund Edom Edred Edulph Edward Egbert Eilian Eirik Eleazar Elfrid Elias Elihu Elijah Eliseus Elisha Elmer Elmo Elphege Elshender Ely Emrys Eneas Engelram Enguerran Enoch Enog Eoforheard Komatsu Takahama Kitano Peregrine Perseus Petrock Phanuel Pharamond Phelan Philander Philaret Philemon Philetus Philibert Philopater Phineas Phoebus Pilgrim Piran Pius Plantagenet Plato Polycarp Pomeroy Pompey Powys Prescott Preston Probus Prosper Prospero Pwyll Queron Quillion Quincy Quinn Radcliff Radford Raleigh Ralston Ramsey Ranger Rayner Redwald Remigius Renatus Rene Renfred Reuben Rhain Rhidian Rhonwen Rhun Rhydwyn Romeo Romuald Romulus Romwald Ronan Roscoe Royal Rudyard Russ Rutherford Sabine Sacheverell Sadoc Saladin Salomon Salvator Samson Sandford Sawyer Saxon Scholem Schuyler Scott Searle Seba Sebag Sebald Sebert Sedgwick Sefton Derwin Desideratus Despard Dexter Digby Diggory Diocles Diomede Doane Donnet Donovan Doran Dorian Doyle Drummond Duarte Duff Durward Dusty Dyfan Dyfrig Dynawd Eben Ebenezer Edan Edbert Eden Edlin Edmead Ednyfed Edric Edsel Edwald Edwy Egerton Egmond Einar Eiros Elaeth Eldad Eldon Eldrid Eldwin Elfed Elgar Eliab Elian Elidr Eliezer Eliphalet Elkanah Ellard Ellery Elmo Elon Elphin Elred Elson Elton Eoghain Eoghan Eoin Eorconbald Eral Erasmus Erastus Erkenwald Ern Ernald Ernestus Errol Esau Esme Esmond Ethelbert Etienne Euric Eustace Eustachios Everard Ewan Ewart Eyrekr Fabius Fearghas Felis Felix Ferdinando Fernando Fingal Finn Fithian Fluellen Fran Francesco Francis Granco Franklin Frederick Freodhoric Frey Friedrich Fyodor Gabay Gabriel Baius Balahad Garin Garnier Gaspar Gaudfridus Gauvin Gawain Gene Geoffrey George Gerald Gerallt Gerard Gereminus Gerhold Germinus Geronimo Gerry Gervase Giacomo Gide Gideon Gilbert Giles Gillecriosd Gilow Giovanni Giraldus Girioel Gisfred Gisilbert Giulio Penrose Penwyn Nakamura Katayama Masakazu Sawa Hajime Abiko Hiroyuki Sasaki Matsumoto Gunjishima Takashi Sato Aniseto Mesake Yoshio Arikawa Masa Nunn Hirosaki Seto Yoshiro Tadashi Shal-Tan-Hu Shinichi Gregory Abelard Waterford Vipont Vohlin Tyrol Von-Ulrich Whitby Wandsworth Mailly Oldham Nassau Oxney Thomas-Munro Minutoli Mathison Sabas Solomon Staton Torquil Urlwin Xavier Xenos Zabros Fairfax Bigglesworth Garnet Lovelace Nada Nunu Sentanu Bergstrom Dale Ito Melchior Melmidoc Merlin Meurig Meurisse Miall Micah Miguel Mihangel Mihiel Milberht Miles Milhard Milo Milon Moesen Mogga Montague Montgomery Monty Moray Morcant Morgan Morien Morus Moshe Moyes Moyses Muireadhach Mungo Murdac Myles Myrddin Nam Nardie Neil Nelson Neville Nial Nicco Nicholas Nicodemus Nicolo Nigel Nigellus Nikolai Niul Njal Noel Nonus Nor Nowell Nye Nygelle Oberon Odysseus Offeros Olafur Olave Oliver Onuphrios Orazio Orlando Orson Osbert Osborn Oscar Osewald Osgar Osmund Osric Ossian Oswald Ovin Owain Pablo Padraic Parzifal Paschal Pascoe Peniamina Samoa Fa Afetai Fereti Siaki Siakisone Iakopo Μataio Ioane Isaako Tipa Mareko Saia Toafa Anitelea Pai Ailama Moana Samasoni Toa Pule Mikaele Togiola Tausili Faalogo Laasia Ulusese Magalei Felise Suni Sio Masani Filipo Alapati Penisone Siaosi Tanielu Tanuvasa Sefo Lakisa Peti Galuega Roma Elvis Embert Emil Emmanuel Emory Enan Enos Ephraim Erskine Erwin Esdras Esland Ethan Ethelred Ethelwin Eubule Euclid Eudes Eurfyl Eurwyn Marcello Marcellus Marco Maredudd Margetud Marmaduke Martel Martinet Martinus Martlet Marvin Mathieu Mattathiah Matthaeus Matthew Matthias Mauritius Maximilian Maximus Tofu Tui Sua Nifae Samuelu Misikei Sinapati Sani Falemoa Tito Fouina Atele Tavita Aperaamo Apelu Samita Iosefa Sale Esera Elika Ueni Valaaulia Mamona Enosa Moronae Teila Iosua Liahona Viliamu Vena Farani Vasa Tofi Taleni Tufuga Tamilo Arona Faleni Manatua Taufao Faatali Herota Hipa Uilifoti Jerome Isaia Mosaea Helamana Ominae Alema Setema Aukuso Salima Lolesio Esau Atinae Lokeni Saena Sitivi Kilisi Fafai Faagase Tapusoa Esekia Arisi Matina Euini Fitu Lisati Molimau Ionatana Ieriko Vito Tupu Vai Leota Laulu Alofa Abdula Mohammed AZ2000 Marama Kino Tino Whakamatautau Ata Titiro Kalwhakamatautau Tauira Pai Tou Whakaritenga Rawe Haunga Hoko Tiko Hei Mahi Hahua Manene Hora Tumanako Pahi Tau Matatau Ki Whakamarama Paku Mahi Kino Toro Tangata Puare Totoro Maro Nui Nukuhanga Tinei Pirau Apo Tango Moni Unuhis Niho Miharo Kanohi Tukemata Kamo Anga Ki Wheketere Mawhe Hemo Kiritea Paki Patupaiarehe Whakapono Pono Taka Hinga Teka Whanau Wa Matekai Rongonui Kowhiushiu Piwaiwaka Mamao Hokai Haere Ra Poroporoaki Pamu Kaimahi Pamu Patero Ko Atu Horo Nohopuku Hinu Momona Tukunga Iho Papa Hungawai Maro Whakamomona He Makau Mataku Hopohopo Matatoa Hakari Kura Pepuere Ngoikore Whangai Rongohia Whawha Hihi Tua Koroke Uwha Wahine Τaiepa Kopiro Rauaruhe Wheki Aruhe Whakawhiti Harakeke Muka Puruhi Whati Piriho Kaupapa Kikokiko Pingore Purehua Koemi Mata Manu Poito Takawe Kahui Ρokai Tupapa Wepua Tino Miharo Kanohi Ruthven Rysetey Segrave Fitzroy Somerville Lord Sewell Altenburg Schaffhausen Scot Tiberius Le Giles Bourbon Tyrhwhitt Wakefield Arundel Arthur Abergavenny Bishop Augsburg Beaulincourt Aldenham Watkins.
其他人也在看
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 7 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 12 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 16 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前