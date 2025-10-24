紐西蘭男童吞食百塊磁鐵 醫師開刀取出

（法新社威靈頓24日電） 紐西蘭醫師今天指出，一名13歲男童吞下多達100塊他自中國電商平台Temu購買的強力磁鐵，腹痛難忍的他就醫後，外科醫生發現有組織壞死情形，不得不切除他的部分腸道。

這名男童忍受腹痛4天後，被送往紐西蘭北島的陶蘭加醫院（Tauranga Hospital）就醫。

醫院的醫師在紐西蘭醫學期刊（New Zealand Medical Journal）發表的文章寫道：「他（男童）透露，自己約於1週前吞下大約80到100塊尺寸為5毫米乘2毫米的強力磁鐵（釹磁鐵）。」

紐西蘭自2013年1月起禁售小型強力磁鐵，而男童是從Temu買到這些磁鐵。

男童的X光片顯示，磁鐵在他腸道的不同位置因磁力吸附在一起，形成4條長直鏈。

醫師指出，磁鐵造成的壓力導致男童的小腸及盲腸有4處發生組織壞死。

外科醫師透過手術移除壞死組織並取出磁鐵，該男童在住院8天後已能返家休養。

不過醫師也談到，病患因吞食磁鐵動手術，可能在日後導致其他併發症出現，例如腸阻塞、腹壁疝氣和長期疼痛。

Temu表示已展開調查，確認自家電商平台是否切實遵守紐西蘭的安全規定。