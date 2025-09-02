伸手黨必看！超齊全紐西蘭入門級旅遊指南｜11項出發前需知︰簽證申請程序、自駕注意事項、實用App推薦

相比起澳洲，港人對紐西蘭的熟悉度較低，然而以長途旅行地點來說，紐西蘭卻是一個輕鬆入門級的好選擇。對於第一次踏上這片土地的旅人來說，這裡將會為大家帶來一場視覺與心靈的盛宴。從北島的地熱奇觀與毛利文化，到南島的冰川湖泊與壯麗山脈，紐西蘭以純淨的自然景觀和友善的氛圍吸引着全球旅人前來探索。這篇文章精選了11個對紐西蘭新手旅客極具幫助的實用資訊，正在規劃行程的你記得bookmark！

對於第一次踏上這片土地的旅人來說，這裡將會為大家帶來一場視覺與心靈的盛宴。(Getty image)

紐西蘭旅遊1. 港人到紐西蘭是否需要申請簽證？

持香港特區護照或英國國民（海外）護照人士需事先申請電子旅行授權（NZeTA）並繳納國際旅客保育及旅遊稅（IVL），即可享有免簽證待遇，逗留最多90天。申請可透過紐西蘭政府官方App或網站辦理，申請後需等候審核，建議提前申請以免耽誤行程。

申請流程︰

下載官方App或前往官方網站：透過紐西蘭移民局官方App或網站進行申請，建議使用App，費用較低且操作較不易出錯。 填寫申請資料：提供護照詳細資料並回答相關問題。 繳費：申請時需支付NZeTA及IVL的費用。NZeTA費用：App申請為17NZD，網頁申請 23NZD。IVL費用為100NZD。 等待審核：審核時間不一，建議至少在出發前72小時完成申請。 入境前完成旅行者聲明：抵達紐西蘭前24小時內必須填寫免費的「旅行者聲明（NZTD）」。

重要注意事項︰

護照要求：入境時護照需有至少6個月以上的效期。

回程機票：需持有90天內離境的機票。

有效期：NZeTA有效期為2年，期間可多次進入紐西蘭。

官方申請：務必透過官方管道申請，避免使用私人代辦網站，以防被收取不合理的代辦費用。

申請可透過紐西蘭政府官方App或網站辦理，申請後需等候審核，建議提前申請以免耽誤行程。(NZeTA官網)

紐西蘭旅遊2. 紐西蘭電壓、電器插頭

紐西蘭的電力規格與香港不同，電壓是220–240伏特（V），頻率是50赫茲（Hz），與香港的 220V相近。但仍建議確認你的電器是否支援220–240V。插頭類型採用Type I插頭，俗稱「八字形插頭」。插頭有三個扁平插腳，其中兩個呈V字形排列，第三個為接地插腳，常見於紐西蘭、澳洲、中國部分地區。記得要攜帶萬用轉換插頭以便在不同國家使用。

插頭類型採用Type I插頭，俗稱「八字形插頭」。(Getty image)

紐西蘭旅遊3. 香港直航到紐西蘭班次

目前從香港直飛紐西蘭的航班主要由新西蘭航空和國泰航空提供，目的地為紐西蘭北島的主要城市奧克蘭。注意航班時間與班次可能因季節調整，建議透過航空公司官網或旅遊平台查詢最新資訊。

小提醒︰香港到紐西蘭的飛行時間約為11小時，建議提前預訂，尤其是旺季（如聖誕節、農曆新年）。若前往南島如皇后鎮、基督城，可在奧克蘭轉機搭乘國內航班。

目前從香港直飛紐西蘭的航班主要由新西蘭航空和國泰航空提供，目的地為紐西蘭北島的主要城市奧克蘭。(Skyscanner)

紐西蘭旅遊4. 紐西蘭主要城市有哪些？

奧克蘭—紐西蘭最大城市，也是經濟與文化重鎮，被稱為「千帆之都」，擁有壯麗海港、天空塔與多元美食。

威靈頓—紐西蘭首都，坐落於北島南端，是政治中心與藝術文化基地，擁有國家博物館Te Papa。

皇后鎮—冒險之都，滑雪、蹦極、滑翔傘等極限運動的天堂。

基督城—南島最大城市，有「花園城市」美名，融合英式建築與自然景觀。

奧克蘭是紐西蘭最大城市。(Getty image)

紐西蘭旅遊5. 紐西蘭當地交通工具

紐西蘭的交通工具非常多元，根據不同城市會有所不同，以下是紐西蘭主要的交通方式整理。

長途巴士

InterCity：紐西蘭最大長途巴士公司，連接主要城市與景點。

Kiwi Experience：適合背包客的觀光巴士，提供多日行程與活動安排。

FlexiPass：InterCity提供的彈性時數票券，可自由搭乘指定時數內的路線。

觀光火車

TranzAlpine：穿越南島阿爾卑斯山脈，風景壯麗。

Northern Explorer：連接奧克蘭與威靈頓，途經火山與原野。

Coastal Pacific：沿南島東岸行駛，欣賞海岸與葡萄園風光。

渡輪

Interislander & Bluebridge：連接北島（威靈頓）與南島（皮克頓），橫越庫克海峽。

Fullers 360：奧克蘭地區的渡輪服務，前往Waiheke Island等周邊小島。

紐西蘭的交通工具非常多元，根據不同城市會有所不同。(Getty image)

紐西蘭旅遊6. 紐西蘭天氣

紐西蘭的天氣多變且富有季節特色，因地處南半球，四季與香港相反。注意紐西蘭每個城市都有氣候差異。例如在奧克蘭（北島）：屬亞熱帶氣候，冬季溫和，夏季濕潤，全年降雨分布平均。皇后鎮（南島）：冬季氣溫可降至零度以下，夏季乾爽，日夜溫差大。基督城：四季分明，冬季寒冷，夏季晴朗乾燥。去紐西蘭旅遊的最佳月份是11月到3月（春末至夏季）。這段時間是紐西蘭的旅遊黃金期，氣候溫暖穩定：白天氣溫約20–30°C，日照時間長，適合戶外活動。景點全面開放，健行步道、峽灣遊船、海灘活動、農場體驗等都在旺季營運。

春季9月–11月： 氣溫回暖，花卉盛開，天氣清爽但偶有降雨。

夏季12月–2月： 最暖季節，氣溫約20–30°C，適合海灘活動與健行。

秋季3月–5月： 涼爽宜人，楓葉轉紅，適合賞景與戶外活動。

冬季6月–8月：氣溫較低，南島部分地區降雪，適合滑雪與泡溫泉。

紐西蘭的天氣多變且富有季節特色，因地處南半球，四季與香港相反。(Getty image)

紐西蘭旅遊7. 行李與必備物品

由於當地紫外線強烈，防曬用品不可或缺，包括防曬乳、墨鏡與帽子等，保護肌膚免受傷害。紐西蘭天氣多變，尤其在南島地區，早晚溫差大且偶有降雨，建議攜帶雨具與保暖衣物，如防水外套、毛衣與輕便雨傘。若行程包含健行、湖泊或海灘活動，請準備好登山鞋、泳衣與相機，不僅方便活動，也能捕捉壯麗景色。此外，由於部分偏遠地區不易尋找藥局，建議自備常用藥品與保健品，如止痛藥、腸胃藥、過敏藥與個人處方藥物以備不時之需。

由於當地紫外線強烈，防曬用品不可或缺，包括防曬乳、墨鏡與帽子等，保護肌膚免受傷害。(Getty image)

紐西蘭旅遊8.實用App推薦

NZeTA App：申請紐西蘭電子旅行授權（NZeTA）與繳交 IVL，出發前必備。

MAPS.ME：支援離線導航，特別適合健行與偏遠地區探索。

InterCity：紐西蘭最大的長途巴士公司App，以便查詢班次與購票。

AT Mobile/Snapper/Bee Card：各城市的公車系統App，方便查詢路線與餘額。

MetService：紐西蘭官方氣象App，提供精準的天氣預報與海況資訊。

Aurora Alerts：南島追極光必備App，即時KP指數與觀測機率提醒。

實用App推薦 (Getty image)

紐西蘭旅遊9. 精彩活動

紐西蘭在每年8月至12月期間，從冬末到春夏交替各地都會舉辦一系列精彩的節慶與活動，以下是幾個焦點活動與季節亮點。

8月：冬末節慶與滑雪活動

皇后鎮LUMA燈光藝術節：結合燈光裝置、音樂表演與美食餐車，將皇后鎮花園打造成夢幻場景。滑雪季尾聲：南島如皇后鎮、Wanaka、Mt. Hutt等地的滑雪場仍開放，適合體驗雪地活動。

9月–10月：春季花卉盛開

魯冰花季（Lupin Season）：Lake Tekapo周邊河畔與湖畔出現壯觀的紫粉花海，是攝影愛好者的天堂。玫瑰花展：各地植物園如基督城Botanic Gardens會舉辦玫瑰展覽，花香四溢。

11月：初夏與葡萄酒季

馬爾堡葡萄酒節（Marlborough Wine & Food Festival）：品嚐紐西蘭最著名的白蘇維濃葡萄酒，搭配在地美食。

12月：盛夏聖誕節

紐西蘭式聖誕節：在沙灘上過聖誕是紐西蘭的特色，許多城市會舉辦聖誕遊行與市集。

夏季水上活動：皮划艇、衝浪、峽灣遊船等全面開放，適合全家出遊。這段期間不僅活動豐富，天氣也逐漸回暖，是旅遊紐西蘭的絕佳時機。

Lake Tekapo周邊河畔與湖畔出現壯觀的紫粉花海。(Getty image)

紐西蘭旅遊10. 紐西蘭駕駛須知

第一次在紐西蘭自駕需要了解一些當地的交通規則與駕駛文化，以下是最重要的駕駛須知。

駕駛方向與習慣︰ 靠左行駛，紐西蘭與香港相同，車輛行駛在道路左側，駕駛座在右邊。

圓環（Roundabout）規則： 進入圓環前需禮讓右方來車，並依出口方向打方向燈。

紅燈禁止左轉： 與香港不同，紅燈時不能左轉，需等綠燈。

駕照與文件︰ 可使用有效的國際駕照或英文翻譯本的本地駕照，最多可駕駛12個月。租車時需出示護照、駕照與信用卡，部分租車公司可能要求PIN碼以便加油機使用。

限速： 市區通常為50km/h，郊區與高速公路為100km/h，請留意標誌。

讓路（Give Way）與停止（Stop）標誌： 必須完全停車或禮讓直行車輛。

單線橋樑（One Lane Bridge）： 需依標誌判斷是否需讓路給對向車輛。

鐵路平交道：部分路口無警示燈，需自行停車確認安全後通過。

紐西蘭與香港相同，車輛行駛在道路左側，駕駛座在右邊。(Getty image)

紐西蘭旅遊11. 時差

紐西蘭與香港的時差會因是否實施夏令時間而有所不同。以下是清楚的對照：

標準時間（約每年4月至9月）︰ 紐西蘭標準時間（NZST）為UTC+12、香港時間（HKT）為UTC+8。紐西蘭比香港快4小時，例如：香港8am即紐西蘭12pm。

夏令時間（約每年9月至隔年4月）︰紐西蘭夏令時間（NZDT）為UTC+13。紐西蘭比香港快5小時，例如：香港8am即紐西蘭1pm。

小提醒：紐西蘭夏令時間通常從9月最後一個星期日開始，到隔年4月第一個星期日結束。若你在這段期間旅遊，記得調整手錶或手機時區設定。

紐西蘭與香港的時差會因是否實施夏令時間而有所不同。(Getty image)

