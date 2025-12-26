昨天北角水果檔見到好大又靚的椰皇30蚊4個買了回家做了燉湯和這道甜点兩食非常滿足又划算的聖誕大餐

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

椰皇 3個

雞蛋 3個

蛋奶酒 1湯匙





作法:

1 ：





先劈開個椰皇取出揶皇水（椰子殼留用蓋也須留用）

2 ：

椰水大約是一個半份量與三隻雞蛋撥勻拌入一湯匙蛋奶酒

3 ：

分別倒入三個1/揶皇殼內大約七分滿用揶殼蓋蓋上

4 ：

以蒸爐或電飯煲隔水蒸大約15-20分鐘便可上桌享用

5 ：



