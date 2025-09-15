女星紐約看秀「紙片腹肌」嚇壞全網！Lily Collins激瘦近照被酸：真的不好看

（圖／翻攝自小紅書）

好萊塢女星Lily Collins近日亮相巴紐約時裝周，以一身閃亮兩件式套裝大膽「炫腹」登場，本來應該是展現腹肌線條的驚艷時刻，卻因為過於纖細的身形與僵硬體態，意外成了全場焦點？雖然腰腹線條清晰，但比例看起來過於單薄，讓人感覺有些不自然，甚至被網友形容「炫腹秒變驚悚片」。

在社群上，網友評論相當熱烈，不少人直言她是「紙片腹肌」，甚至質疑「這個腹肌看著好假，像做的一樣」，也有人注意到「為什麼肌肉上有皺紋」、「肚子的體脂比其他地方還低」，懷疑是醫美或吸脂造成體態比例怪異。還有人批評「背肌沒力量，站不直了都」，覺得整體體態顯得僵硬！不過，也有粉絲替她緩頰，認為只是拍攝角度問題，強調「真人依舊很美」，還有人指出「是造型本身不適合」，才讓畫面看起來突兀。討論聲浪一來一往，讓這套造型瞬間衝上熱搜。

（圖／取自lilycollins IG）

（圖／取自lilycollins IG）

（圖／翻攝自小紅書、取自lilycollins IG）

其實，雖然這次巴黎看秀的「炫腹造型」引來爭議，但幸好Lily Collins在影集《艾蜜莉在巴黎》第五季中的穿搭依舊獲得正面評價，時尚氛圍與角色完美契合；更讓人驚訝的是，她今年二月才剛和導演丈夫Charlie McDowell迎來第一個小孩，短短幾個月就恢復纖細身材，也讓不少人直呼「羨慕到不行」。

（圖／取自lilycollins IG）

（圖／取自lilycollins IG）

總體來說，這次「炫腹」雖然被酸翻，但無論戲裡的時尚魅力，還是戲外的新手媽媽身份，Lily Collins依舊是鎂光燈下最受關注的焦點之一。

