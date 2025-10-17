素海霖宣布加入樓奴行列 直言窮過之前：應該會繼續下海

首位香港投身日本AV產業女優素海霖（繪麗奈）曾表示有個業主夢，要喺3年內買樓，不過自拍畢第6部作品後一直未有新作，素海霖回應指係與公司有合約問題。早前，有報道指素海霖事業進入停擺階段，經濟拮据，因此需要接拍各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展。前日（15日），素海霖分享自己已達成夢想，加入樓奴行列，以澄清傳聞。

素海霖於社交平台發布簽文件嘅照片，宣布好消息：「人生總充滿挑戰 是的，我同大家一樣，加入了供樓行列了…」素海霖更表示將會努力工作：「無錯，我仲『窮』過之前了，所以黎緊都係會繼續工作，應該會繼續『下海』😹😹請繼續多多指教。」唔少網民都留言恭喜素海霖榮升業主。素海霖於6月份接受Yahoo 娛樂圈專訪時曾提及有打算進軍知名賣相網站OnlyFans，但可能係下年，直言：「或者等我真係有一日買咗樓，要供樓嘅話就要，好坦白講，我自己嘢冇咁高人工我都會做，但如果出邊人哋邀約嘅工作，我唔會降低自己價錢。」唔知而家素海霖成功買樓，又會唔會再次出現進軍OnlyFans嘅諗法？

