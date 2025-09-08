素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉

素海霖暫停拍AV 承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉

素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。

素海霖日前接受YouTube頻道《SpotiTalk》訪問，與主持人大談喺成人產業嘅發展步伐。被問到飯局邀約之問題，素海霖笑言：「死啦，到依家仲未有人邀請我。」續指，其實自己已有相關服務提供：「因為太多人問我，太多『X噏』嗰啲問我，所以我特登喺我網站set咗一項商品。咁我本身有密友活動，你預join夠6個月，即係$4,000左右就可以免費參與，有10個人。咁如果你想同我一對一食飯，咪當你買咗10個位囉。不過唔係你決定做啲咩，而係我決定晒。第一，我已經包埋食飯，第二，包合照，一個人包兩張合照，咪同你影廿張，已經set好晒。如果你再問我，我都係咁send個網畀你，你有錢咪畀囉。」

素海霖所指嘅密友活動係喺2023年推出，月費699港元，密友會員可享每日私密密友story更新、聊天、間中錄音對話、深度交流、密友活動及購買產品優先權等多項福利。素海霖曾經舉辦過密友活動，內容係午餐聚會及Lunch K，亦為指定生日月份嘅密友慶生，去年再推密友活動，表示參與6個月嘅密友或直接預付$4,014港元，即可免費參與，活動包括150分鐘合照環節、一分鐘特別服飾攝影（特別服飾限定）、午餐或晚餐、慶生環節、抽獎、遊戲活動及唱K，只限10人以內參加。當時有網民留言指素海霖收費貴，素海霖即還擊指值得呢個價錢：「還可以吧，我在方方面都有付出同努力，所以絕對值得」，續指：「你自己都有條數計，當合照有兩張，都179+179，午餐或者夜晚，係我自己拎錢出嚟請大家食，你預$300 1個，唱K嗰啲，租party Room都要$250一個人，仲有攝影1分鐘，都要$500，仲要你係join就六個月就免費參加，呢六個月係可以無限同我傾偈，每日都有story睇，真係唔明有咩貴？」

