粉絲食譜｜素炒韓式粉絲
韓式粉絲係我地最喜愛嘅韓菜之一； 但外出食超級油膩； 今次做咗呢個素菜版本； 少油高纖， 健康好味！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 5-6人
食材
材料:
韓式粉絲150g
菠菜10棵
紅甘筍絲1碗
鮮冬菇（切絲）5隻
洋蔥（切絲）1/2個
麻油 1/2湯匙
汁料：
韓式燒肉汁2湯匙
生抽1湯匙
糖1.5湯匙
水80ml
作法:
1 ：
燒滾一鍋水； 下韓式粉絲煮至軟身
2 ：
撈起瀝乾後 再下1/2湯匙麻油撈勻; 稍為剪碎備用 (撈麻油除添香外更可避免粉絲黏成團）
3 ：
菠菜滾水煮至剛熟即撈起沖水至冷卻， 搾乾水份切段備用
4 ：
燒熱油下鮮冬菇絲／洋蔥絲爆炒至稍軟身
5 ：
下甘筍絲炒熟後轉慢火
6 ：
加入粉絲及調味汁料兜勻後熄火
7 ：
最後加入菠菜段撈勻； 按喜好灑進芝麻粒便完成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52684
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
