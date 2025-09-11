原來「台8女星」素顏都這麼美！韓瑜有空就敷面膜、王宇婕實行「A醇三明治法」熬夜拍戲皮膚還發光！

（圖／取自韓瑜IG、王宇婕IG、蘇晏霈IG）

台8女星不只是戲裡角色吸睛，私下更是美得讓人驚呼！仔細一看才發現，她們的保養之道其實各有心法，從最基本的保養品、健康習慣到運動生活，都是維持好狀態的關鍵。這回就來公開韓瑜、王宇婕、蘇晏霈、王樂妍的美容秘訣，看完你也會忍不住想跟著學。

韓瑜：敷面膜補水救急

像韓瑜這樣常常需要上妝、熬夜的女星，更懂得利用面膜來急救肌膚！皮膚科醫師指出，面膜能在短時間內補充大量水分，幫助乾燥暗沉的膚況迅速回到穩定狀態，這也解釋了為什麼她的皮膚看起來總是細嫩明亮。

（圖／取自韓瑜IG）

王宇婕：A醇是抗老法寶

王宇婕因為知道A醇是抗老的關鍵成分，能幫助減少細紋、促進肌膚更新，因此一直很想嘗試！不過，她剛開始因為誤用了不適合的A醇產品，反而讓肌膚變得乾燥敏感，甚至沒辦法好好上妝？直到後來，她挑對了成分比較溫和的A醇精華，並摸索出適合自己的「A醇三明治法」：先敷臉打好保濕基底→再疊上A醇精華→接著用乳霜鎖住水分→最後再上一層精華加強防護。這樣的順序不僅減少了刺激感，也能把抗老成份牢牢鎖住，膚況明顯變得光滑細緻。

被王宇婕大讚好好用的OZIO蜂王乳A醇緊緻精華EX，以0.3% A醇搭配補骨脂酚，可以達到溫和抗老功效。（圖／吳雅鈴攝）

王宇婕力推的「A醇三明治法」，靠蜂王乳A醇緊緻精華EX+蜂王乳凝露EX雙管齊下，讓她44歲的素顏照樣無敵嫩。（圖／取自王宇婕IG、吳雅鈴攝）

王樂妍：靠食補由內而外養顏

相比只靠外敷，王樂妍則偏好透過美容保健品來強化肌膚基底！營養學研究顯示，像膠原蛋白、維他命C與B群這類成分，能支持膠原生成、改善暗沉，讓肌膚從內而外展現光澤~她的笑容常帶著健康亮采，其實和這個習慣不無關聯。

方便好攜帶的Chocola BB極緻膠原錠，不用配水吞服，直接吃就OK。（圖／取自王樂妍IG）

蘇晏霈：運動讓氣色更好

而說到靠運動維持美麗，蘇晏霈就是最佳代表！她熱愛騎公路車，不只是為了體態緊緻，更因為運動能促進血液循環、加快新陳代謝，這樣的習慣往往會帶來更自然的紅潤氣色，也讓人看起來更有精神喔。

（圖／取自蘇晏霈IG）





