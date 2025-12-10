素食標籤能不能含「肉」字 歐盟立法機關將研議

（法新社布魯塞爾9日電） 歐洲聯盟立法機構明天將展開協商，探究素食產品能否繼續使用「香腸」、「漢堡」等標籤。

歐洲許多畜牧業者認為，模仿肉類的素食產品可能誤導消費者，也威脅到他們已陷入困境的產業。

10月期間，歐洲議會已表決通過提案，將「漢堡」、「香腸」等標籤保留給含肉的食品。法案如今進入與代表歐盟各國政府的歐盟理事會協商程序。

若干國家對此態度保留，有官員表示，可能還需多輪談判才能達成協議。

歐洲最大植物性食品市場的德國，食品零售商已表態反對這項禁令；環保與消保團體同樣加入反對行列。

最知名的反對者之一是前披頭四（Beatles）成員、知名素食者保羅麥卡尼（Paul McCartney），他聯名簽署一封信函，致函歐盟執行委員會，反對標籤禁令。

信中寫道：「我們敦促切勿通過這些限制，因為我們非常擔心可能對全球帶來的重大影響。」

然而，畜牧業者則持相反立場。法國肉類和畜牧業專業協會（Interbev）表示，這種標示「會混淆消費者，且削弱肉類產品的辨識度」。