「索尼克」系列的現場活動「SONIC MUSIC EXPERIENCE」將於3月15日在東京舉行！
可欣賞「索尼克」系列音樂的音楽現場活動「SONIC MUSIC EXPERIENCE」的東京場演出將於 2026年3月15日(日) 舉行！
本次活動中，「索尼克」系列的音效總監大谷智哉將進行索尼克音樂的DJ表演，瀬上純將演奏遊戲中所使用的伴奏曲。
「SONIC MUSIC EXPERIENCE」即將登陸東京！那份熱情即將再次湧現
／
SONIC MUSIC EXPERIENCE🎸🎚️
3/15(日)渋谷で開催！
本日より先行抽選受付開始✨
＼
🔔受付期間：
1/21(水)19:00〜2/1(日)23:59
🔽詳細・受付はこちらhttps://t.co/yM8AApGJ4J
ここでしか味わえない、熱狂のライブ体験をお見逃しなく！
#SonicMusicEXP pic.twitter.com/35cRRPUGCZ
— ソニック・ザ・ヘッジホッグ【公式】 (@SonicOfficialJP) January 21, 2026
本次活動將邀請在2025年舉辦的兩場演出中都大受好評的DJ與樂團進行表演，是一場盡情享受音量全開的索尼克音樂。
與之前的大阪演出一樣，本次活動中，「索尼克」系列音效總監大谷智哉(@Ohtanitter)將索尼克的樂曲進行具有豐富娛樂性的DJ表演。
此外，索尼克音樂作曲家兼吉他手瀬上純(@crush40)將以三人器樂樂隊「Sonic Adventure Music Experience」成員身份，演奏「索尼克冒險」系列以及「索尼克×夏特 世代重啟」遊戲中使用的音樂。
門票已於 2026年1月21日(三) 起，在eplus上開放提前預購抽籤報名。
早鳥普通票的販售將於 2026年2月11日(三・假) 開放，請千萬不要錯過了！
詳細資訊請參閱索尼克頻道主題。
演出概要
SONIC MUSIC EXPERIENCE
2026年3月15日(日) 開場16點30分 開演: 17點30分
Tomoya Ohtani(DJ SET)、Sonic Adventure Music Experience
澀谷線流SHIBUYA STREAM
7,500日圓(含稅) (飲品1杯600日圓)
2026年1月21日(三)19點00分～2026年2月1日(日)23點59分
2026年2月11日(三・假)19點00分～2026年3月13日(五)18點00分
©SEGA
