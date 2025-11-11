索尼受惠「鬼滅之刃」 上調全年財測股價大漲

滙研發表報告指出，小米集團(01810.HK)電動車產能與智能手機利潤率是近期股價的拖累因素，預期第三季財報符合預期，電動車部門將實現盈利。滙研將小米目標價從75.9港元下調至65.4港元，評級「買入」。 滙研表示，小米股價自9月初以來下跌了22%，認為表現欠佳是因為公司推遲電動車產能擴張，及市場對電動車能否及時交付的擔憂；此外，因應零件材料價格上漲，市場對其智能手機業務毛利潤率、物聯網產品需求的擔憂。據此，滙研分別將小米集團2026年、2027年的盈利預測分別下調9%、7%，以反映業務擴張面臨的壓力。 儘管近期疲弱，由於小米強大的執行力，滙研仍對其核心業務的高端化策略充滿信心，並認為隨著2026年電動車P2工廠的能見度更加清晰，小米股價具有上漲潛力。 滙研表示，小米將於11月中旬公布2025年第三季財報，預計其第三季淨利潤約為101億元人民幣，年增長率將放緩。根據滙研的估計，小米第三季營收為1,084億元人民幣(按年增長17%)，毛利率為22.3%。預期智能手機業務的毛利率在第三季將達到11%；預期物聯網收入為266億元人民幣、電動車第三季出貨量預計達到10.9萬輛，毛利率將微降至2

