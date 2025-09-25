索斯科佛山新廠隆重開幕，開啟創新新篇章

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 索斯科公司亞太區有限公司今日隆重舉行其全新先進製造基地——索斯科鎖定技術（佛山）有限公司的開幕儀式。該基地位於中國佛山市高明區平謙智造產業園，標誌著索斯科在創新、卓越運營以及加強亞洲市場佈局方面邁出重要一步。





開幕式於9月24日舉行，與會嘉賓包括當地政府代表、社區成員、TouchPoint董事會成員、索斯科公司高層領導以及約150名參與者，其中包括本地員工。



索斯科亞太區執行董事陸劍軍表示：" 我們很高興在製造業重鎮佛山慶祝新廠的開幕，佛山以其卓越的製造業而聞名，是充滿無限可能的核心。新工廠將助力我們進一步提升運營能力，滿足日益增長的市場需求，並為客戶提供更大的價值。"





索斯科鎖定技術（佛山）有限公司成立於2024年，占地面積達13,000平方米，彙聚了超過400名專業技術人才。佛山優越的地理位置為物流與供應鏈管理提供了顯著優勢，使索斯科能夠實現更短的交貨週期，並提供更優質的客戶服務。



與會者參觀了先進的工廠設備和生產技術，展示了包括數控銑削、車削、折彎成型、預處理、噴粉塗層處理和組裝在內的多項先進加工能力。



索斯科佛山新廠不僅進一步提升了公司的產能，也有力推動了亞洲市場的技術創新與經濟發展。此次開幕活動為本地企業及行業專業人士提供了寶貴的交流平臺，進一步彰顯了索斯科致力於與社區建立穩固合作關係、並持續踐行高品質標準的承諾。







關於索斯科

索斯科是全球領先工程進入解決方案的設計製造商，致力通過優秀的品質和效能，以及美學和人體工學設計，為產品創造恒久的第一觸感。在過去75多年間，索斯科通過創新的工程進入解決方案和加強產品的觸點體驗，為全球知名品牌的客戶創造價值，當中的應用範疇包括交通運輸、工程機械、醫療器械、資料中心等各方面。



憑藉技勝一籌的工程科技資源、創新產品和專業的環球團隊，索斯科為世界各地的器械設計師提供最廣泛及優質的工程進入解決方案。



