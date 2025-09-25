樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
索斯科佛山新廠隆重開幕，開啟創新新篇章
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 索斯科公司亞太區有限公司今日隆重舉行其全新先進製造基地——索斯科鎖定技術（佛山）有限公司的開幕儀式。該基地位於中國佛山市高明區平謙智造產業園，標誌著索斯科在創新、卓越運營以及加強亞洲市場佈局方面邁出重要一步。
開幕式於9月24日舉行，與會嘉賓包括當地政府代表、社區成員、TouchPoint董事會成員、索斯科公司高層領導以及約150名參與者，其中包括本地員工。
索斯科亞太區執行董事陸劍軍表示：" 我們很高興在製造業重鎮佛山慶祝新廠的開幕，佛山以其卓越的製造業而聞名，是充滿無限可能的核心。新工廠將助力我們進一步提升運營能力，滿足日益增長的市場需求，並為客戶提供更大的價值。"
索斯科鎖定技術（佛山）有限公司成立於2024年，占地面積達13,000平方米，彙聚了超過400名專業技術人才。佛山優越的地理位置為物流與供應鏈管理提供了顯著優勢，使索斯科能夠實現更短的交貨週期，並提供更優質的客戶服務。
與會者參觀了先進的工廠設備和生產技術，展示了包括數控銑削、車削、折彎成型、預處理、噴粉塗層處理和組裝在內的多項先進加工能力。
索斯科佛山新廠不僅進一步提升了公司的產能，也有力推動了亞洲市場的技術創新與經濟發展。此次開幕活動為本地企業及行業專業人士提供了寶貴的交流平臺，進一步彰顯了索斯科致力於與社區建立穩固合作關係、並持續踐行高品質標準的承諾。
Hashtag: #southco
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於索斯科
索斯科是全球領先工程進入解決方案的設計製造商，致力通過優秀的品質和效能，以及美學和人體工學設計，為產品創造恒久的第一觸感。在過去75多年間，索斯科通過創新的工程進入解決方案和加強產品的觸點體驗，為全球知名品牌的客戶創造價值，當中的應用範疇包括交通運輸、工程機械、醫療器械、資料中心等各方面。
憑藉技勝一籌的工程科技資源、創新產品和專業的環球團隊，索斯科為世界各地的器械設計師提供最廣泛及優質的工程進入解決方案。
索斯科亞洲有限公司
香港葵湧貨櫃碼頭路88號
永得利廣場第2座2401室
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
星巴克大動作 10億美元重組計畫：關店、裁員雙管齊下
星巴克 (SBUX) 周四 (25 日) 宣布啟動規模達 10 億美元的重組計畫，將在北美關閉部分營運不佳的門市，並裁減約 900 名員工，同時縮減部分未填補的職缺。這是執行長尼柯爾 (Brian Niccol) 上任一年來推動的第二波裁員，反映公司在連續六季同店銷售萎縮後，急於尋求轉型與扭轉頹勢。鉅亨網 ・ 1 小時前
知名投資者Cathie Wood買入阿里巴巴股票 為四年來首次
Cathie Wood的基金重新開倉買入阿里巴巴的股份，這是四年來的首次。隨著投資者看好這家中國公司向人工智能領域推進，其股價上漲至多年來的最高點。Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜AI累大市兩連跌 金價高位回落
美股連續兩日先升後回，道瓊斯指數跌160點收市，納斯達克指收跌0.5%。AI相關股繼續涯沽。美國財政部長貝森特表示，聯儲局今年應該減息1厘至1.5厘，但有局方官員對今年再減息提出質疑。美元回升，美匯指數反彈至超過1星期高位。金價回落，油價連續兩日顯著上升，見近一個月高位。油價上升，市場憂慮俄羅斯以至伊朗、委內瑞拉的最新局勢會否對供應有影響。Yahoo財經 ・ 16 小時前
驚天揭秘！德意志銀行警告：沒有輝達晶片 美國經濟早垮了
德意志銀行全球宏觀研究主管 Jim Reid 及其團隊近日出具研究報告指出，科技支出，尤其是 AI 相關的資本開支，是理解當前美國經濟韌性的關鍵因素。若沒有科技相關支出的推動，美國經濟應接近衰退，或是已陷入衰退。鉅亨網 ・ 11 小時前
聯儲調查：美企業信心反彈 但明年物價更苦
《路透》周三 (24 日) 報導，根據亞特蘭大聯準銀行與里奇蒙聯準銀行聯合杜克大學富夸商學院所做的最新調查，美國企業財務長 (CFO) 對前景的樂觀情緒在第三季有所提升，先前因貿易政策不確定性而受壓的氛圍逐漸消散。不過，企業同時指鉅亨網 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│芯片人工智能概念當道（曾淵滄）
今天的大型科技企業，很多都是多方面發展，而且每一個新項目都成功。這是企業財力雄厚的結果，財力雄厚就有能力高薪挖角，搶奪人才，嘗試新的科技與業務，造成強者越強的結果。Yahoo財經專欄 ・ 13 小時前
美股日誌｜三指數破頂後回落 金價再創新高
美股連日創新高後回落，三大指數跌幅介乎0.2%至近1%不等，聯儲局主席鮑威爾罕有評論股市，指其估值相當高，又確認會審慎進行減息。金價繼續爆上，紐約期金首次升至超過3,800美元以上水平收市。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國最大汽車出口商奇瑞汽車在香港首日交易大漲
【彭博】— 中國出口最多的汽車生產商奇瑞汽車股份有限公司周四在香港交易所開始掛牌交易，股價大漲。此前該公司通過首次公開招股(IPO)募集約91億港元（12億美元），以支持其海外擴張雄心。Bloomberg ・ 12 小時前
藥捷安康股價坐上過山車 「妖股」背後業績成色幾何？
近期，港股醫藥市場上一支上市不足三個月的次新股成為資本市場焦點，創新藥企藥捷安康（南京）科技股份有限公司（2617.HK）的股價在短短六個交易日內股價最高飆升超過550%，市值一度突破千億港元，躋身港股醫藥龍頭行列。然而暴漲之後緊接暴跌，僅在9月16日單日，其市值就蒸發近1,900億港元，上演了一幕驚心動魄的「過山車」行情，如此極端的股價波動背後，究竟有何推手？The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 13 小時前
周大福創建升近5% 擬發行22.18億元債券 可溢價換首程股份
周大福創建(0659.HK)今日(25日)高開2.3%，初段升幅擴大，最新報8.18元，升4.6%，成交1,579.06萬元。首程控股(0697.HK)今早低開2.4%後，初段低見2.39元。最新報2.46元，跌2.77%，成交9,228.73萬元。AASTOCKS ・ 12 小時前
泡泡龍講投資│喪炒股OKLO知多啲（泡泡龍）
首先，公司目前無收入， 預計最快也要到2027年才開始產生收入，但目前市值已高達200億美元，估值上存在一定泡沫。而且公司未來亦需要大量金錢繼續建設投入，所以不排除未來再出現股權融資情況，進一步攤薄現有股東權益。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
英特爾股價漲6% 傳𨘋蘋果投資
外媒引述消息稱，英特爾(INTC.US)已與蘋果(AAPL.US)接洽，希望尋求後者對公司進行投資。消息刺激英特爾股價一度急漲8%，收市仍升6.4%。 消息稱，蘋果和英特爾正討論如何更緊密合作，談判尚處於初期階段，可能不會達成協議。 報道稱，英特爾亦正與其他公司接觸，商討可能的投資和合作事宜。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
梅卡曼德傳申港上市籌16億 研發AI機械人軟件 美團有份投資
據外電引述知情人士透露，美團（3690.HK）有份投資、內地人工智能（AI）軟件方案提供商梅卡曼德機器人（Mech-Mind Robotics）以保密形式向港交所（0388.HK）提交香港上市申請，預計集資2億美元（約15.6億港元）。信報財經新聞 ・ 19 小時前
中企盈利看漲 大行唱港股續升
儘管分析普遍認為，流動性是本輪中資股升浪的主要動力，但有外資大行指出，中資股盈利表現正在改善，而且改善勢頭可望持續到明年，故此展望後市，雖然港股可能出現短暫整固，惟在企業盈利等因素支持下仍有力進一步向上，明年中之前恒指尚有約5%上升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 11 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 5 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前